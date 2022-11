﻿Feste Stellplätze und Gebühren für E-Scooter: Das kann Hannover von anderen Städten lernen

Rote Zahlen: So will die Region Hannover bis 2026 151 Millionen Euro einsparen

Die Region Hannover ist noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht: Das Defizit gab Regionspräsident Steffen Krach am Donnerstag mit 171 Millionen Euro an. Schuld sind vor allem die Inflation und hohe Energiepreise. Bis 2026 sollen jetzt 151 Millionen Euro eingespart werden.