﻿„Sind jedem Böllerknall nachgegangen“: Am Kronsberg ist es ruhiger geworden

Hannover. Gleich mehrere Eindrücke boten beim Kronsberger Bürgerdialog Grund zur Hoffnung. Hoffnung darauf, dass die Probleme mit den randalierenden Jugendgruppen der Vergangenheit angehören – zumindest vorerst. Für die stärkste Szene war ein junger Mann verantwortlich. Er hatte während der Veranstaltung im Kronsberger Stadtteilzentrum Krokus hinter einer Gruppe von Jugendlichen Platz genommen und sich durch seine Redebeiträge als Autoritätsperson der in den Fokus geratenen Teenager herauskristallisiert.

Gemeinsam mit seinen Schützlingen sprach er eine Einladung zum Fastenbrechen an alle Bürgerinnen und Bürger aus. „Aus eigener Tasche“ wollen sie die gemeinsame Mahlzeit während des laufenden Ramadan zahlen, so der junge Mann. Das kam gut an: Als der Bürgerdialog nach zwei Stunden endete, steckten ihm Teilnehmende Geldscheine für die Umsetzung zu. Ein Vertrauensvorschuss in barer Münze.

Diese Maßnahmen haben Polizei, Verwaltung und Politik ergriffen

Während des ersten Bürgerdialogs Mitte Dezember vergangenen Jahres hatten sich vor allem negative Erfahrungen und Emotionen entladen. Das Krokus war damals mit mehr als 200 Kronsbergerinnen und Kronsbergern voll besetzt. Die entluden ihren Frust über Vandalismus, Straßengewalt, Pöbeleien, allerlei grobem Unfug und ein Gefühl von Unsicherheit, die allesamt von Jugendbanden ausgingen. Der Stadtteilpolitik sowie der Polizei warfen die Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen Versagen und jahrelanges Wegschauen vor.

Die Lage in den Griff bekommen? Vertreterinnen und Vertreter von Polizei, Stadtverwaltung und -politik informieren am Kronsberg zum Umgang mit randalierenden Jugendbanden. © Quelle: Manuel Behrens

Vier Monate später: Die sinkende Teilnehmerzahl könnte darauf hinweisen, dass sich die Situation entspannt. Statt 200 Menschen kamen nur zwischen 40 und 50 Personen. Gesprächsbedarf gab es zwar auch jetzt wieder. Aber die Menschen waren auch gekommen, um aus erster Hand zu hören, welche Maßnahmen Polizei, Verwaltung und Politik seither ergriffen haben.

Hohe Polizeipräsenz am Kronsberg: Selbst kleinen Vorfällen nachgegangen

Die stichhaltigsten Nachweise hatte Vanessa Lehmann, Leiterin vom zuständigen Polizeikommissariat Döhren, mitgebracht. „Seit Mitte Januar ist nicht eine Beschwerde bei uns eingegangen“, sagt die Kommissariatsleiterin. Die Behörde hatte die Polizeipräsenz am Kronsberg gegen Ende des vergangenen Jahres extrem angezogen. Mitunter war die Polizei rund um die Uhr vor Ort – auf Kosten von Arbeitsstunden im „vierstelligen Bereich“. „Wir sind jedem Böllerknall nachgegangen“, sagte Lehmann. Selbst kleine Vorfälle habe man dokumentiert. „Es gibt keine signifikanten Auffälligkeiten“, so die Kommissariatsleiterin.

Vonseiten der Bürgerinnen und Bürger gab es viel Lob für die verstärkte Polizeipräsenz und deren Sprechstunden am Thie. Doch Lehmann nahm die Kronsbergbevölkerung auch in die Pflicht: In der Vergangenheit hatten Betroffene bei Vorfällen nicht den Polizeinotruf gewählt, zum Teil wohl aus Resignation. „Viele Taten sind bei uns nicht angekommen“, sagte sie. Dieses Phänomen zeigte sich auch beim Bürgerdialog. Vereinzelt schilderten Bürgerinnen und Bürger Probleme mit den Jugendbanden. Auf die Frage, ob sie denn den 110 gerufen hätten, kam mehrfach die Antwort: „Nein.“

Bürgersprechstunde der Polizei auf dem Thie am Kronsberg wegen der randalierenden Jugendlichen © Quelle: Frank Tunnat

Neue Rückzugsorte für junge Menschen

Neben der Polizei hatte auch Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD) einiges zu verkünden. Mit Blick auf die Ursache der Jugendgewalt war in der Vergangenheit immer wieder zu hören gewesen, dass es am Kronsberg kaum Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen gebe. Hier will die Stadtteilpolitik nun ansetzen.

Als erster Schritt soll möglichst schnell mindestens eine sogenannte Schutzhütte gebaut werden. Sie soll als Aufenthalts- und Rückzugsort für junge Menschen dienen. Darüber hinaus wurde ein Katalog mit Präventiv- und Rehabilitationsmaßnahmen, für Gemeinschaftsarbeit und die Einrichtung eines Quartiersmanagements erstellt. „Die Vorhaben sind nicht in fünf Minuten umsetzbar“, so Rödel. Sie sollen aber nach und nach abgearbeitet werden.

„Es ist ruhiger geworden“

Und die Kronsbergbevölkerung? „Es ist ruhiger geworden“, war mehrfach zu hören. Vereinzelt machten sich Anwohnerinnen und Anwohner Sorgen um das Image des Wohnquartiers. Dieses habe durch die umfangreiche Berichterstattung gelitten. Eine junge Frau berichtete, dass das Verhalten gegenüber Jugendlichen aggressiv sei. „Da braucht man sich nicht wundern, wenn die jungen Leute auch aggressiv werden“, sagte sie.

Der junge Mann, der später die Einladung zum Fastenbrechen aussprechen sollte, meinte: „Die Leute, die hier Mist machen, sind keine Kronsberger. Die kommen aus anderen Stadtteilen her.“ Ähnlich äußerte sich eine langjährige Anwohnerin: Sie habe keine schlechten Erfahrungen gemacht, die jungen Menschen seien sehr aufmerksam. „Wir sind alle verantwortlich für das Miteinander“, sagte die Frau.

Wie sich die Lage am Kronsberg während der kommenden warmen Monate entwickelt, wenn es die (jungen) Menschen vermehrt nach draußen zieht, wird sich zeigen. Spätestens beim dritten Bürgerdialog. Den kündigte Bezirksbürgermeister Rödel für den Spätsommer an.