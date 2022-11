﻿Über zwei Jahre Stress mit randalierenden Jugendgruppen: Erste Familien ziehen vom Kronsberg fort

Seit fast zweieinhalb Jahren treiben Jugendgruppen am Kronsberg in Hannover ihr Unwesen. Anwohnerinnen und Anwohner berichten von Drohungen mit Schreckschusswaffen und Sachbeschädigungen. Von der Polizei fühlen sie sich im Stich gelassen. Die ersten Familien ziehen jetzt die Konsequenzen.

Hannover. In den vergangenen fast zweieinhalb Jahren hat sich an der gläsernen Haustür von Olaf Thiele eine Kronsberger Variante des Klingelstreichs etabliert: Wuchtig wird gegen den Eingang zum Mehrfamilienhaus getreten. Während Thiele und seine Familie aufschrecken, verdünnisieren sich die Streitsucher. Das ist mittlerweile so oft geschehen, dass Thiele der Masche einen eigenen Namen gegeben hat: Warmes Anklopfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch im Wohngebiet am leicht zulaufenden Hang vom Kronsberg bleibt es längst nicht mehr beim warmen Anklopfen. Und Olaf Thiele ist bei weitem nicht der einzige Betroffene. Die besagten Streitsucher sind Jugendliche. Seit den Sommerferien 2020 stiften sie Unruhe in dem hannoverschen Wohngebiet rund um den Platz am Thie. Die Gruppen beherrschen die volle Klaviatur zwischen grobem Unfug, Bedrohung, Vandalismus bis hin zur Körperverletzung. Inzwischen sind mehrere Familien mit ihren Nerven am Ende. Die ersten sind wegen des Dauerterrors weggezogen oder haben zumindest vor, den eigentlich beschaulichen Stadtteil zu verlassen.

Olaf Thiele und viele seiner Nachbarn fühlen sich bedroht von Jugendgruppen in ihrem Viertel am Kronsberg. © Quelle: Christian Elsner

Anrufe bei der Polizei: „Kronsberg – schon wieder?“

Olaf Thiele ist der einzige, der bereit ist, mit Namen und Foto in diesem Text zu erscheinen. Es gibt allerdings fast zehn weitere Nachbarinnen und Nachbarn, die zu einem Treffen im Viertel gekommen sind. Sie wollen lieber anonym bleiben – auch aus Sorge vor den Jugendlichen. Die Fotos, die sie dieser Zeitung zur Verfügung gestellt haben, sollen einige der Jugendgruppen zeigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als sich die Nachbarschaft in der Nähe des Stadtteilzentrums Krokus trifft, ist es schon dunkel. In der Ferne werden Böller gezündet. „Wir sind alle schon ein bisschen durch“, sagt ein Anwohner. Wenn er die Polizei ruft, antworteten die Beamten am anderen Ende der Leitung schon mal mit: „Kronsberg – schon wieder?“, sagt der Mann Mitte 30. Wie oft sie schon bei der Polizei angerufen haben, das hat so recht niemand mitgezählt. Manchmal sei dies mehrfach am Tag nötig.

Jugendgruppe mit Schreckschusswaffe: Der junge Mann rechts im Bild hat eine Pistole in der Hand. © Quelle: privat

Thiele und seine Nachbarinnen und Nachbarn berichten von Jugendlichen und Heranwachsenden, die mit Schreckschusswaffen herumlaufen – unter anderem einem Maschinengewehr. Mit den echt aussehenden Waffen sollen sie schon auf vorbeifahrende Autos geschossen haben. Andere hätten Steine geworfen. Ein Anwohner zeigt Fotos und Videos von einem Boxkampf zwischen zwei jungen Männern, die oberkörperfrei auf den Kopf des anderen zielen. Ein anderer Schnappschuss zeigt Jugendliche, die gerade dabei sind, eine Hecke in Brand stecken.

Böller fliegen durch geöffnete Fenster

Der 46-jährige Thiele geht zu einer Reihe von Lampen, die einen Hauseingang vom Boden aus beleuchten sollen – und die von den Randalierern „warm angeklopft“ wurden. Seitdem ist es in dem Hauseingang dunkel. Der Gründer eines Unternehmens für künstliche Intelligenz berichtet auch von Böllern, die durch sein auf Kipp gestelltes Küchenfenster geschmissen wurden. Andere Nachbarn haben Anekdoten von zerstörten Fenster- und Türscheiben parat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zündelei: Jugendliche stecken eine Hecke in Brand. © Quelle: privat

Es gäbe noch viele weitere Zwischenfälle, die die Menschen an diesem Abend erzählen und die sich seit Sommer 2020 in dem Wohngebiet abgespielt haben, das zwischen dem 118 Meter hohen Hügel mit Blick über die Region Hannover und der gleichnamigen Stadtbahnhaltestelle liegt.

Anwohner fühlen sich im Stich gelassen

Die genervten Anwohnerinnen und Anwohner wollen sich nicht als Wutbürger verstanden wissen, die den jungen Menschen Zucht und Ordnung einprügeln lassen wollten, versichert Thiele. Sie wollen auch nicht den Eindruck vermitteln, als hätte man am Kronsberg ein Vorrecht auf ein abgeschirmtes Leben im Spießbürgertum. Die Betroffenen haben sogar ein Stück weit Verständnis für die schwierigen Jahre, die junge Menschen in der Corona-Zeit mitgemacht haben. „Die Jugendlichen wissen nicht, wo sie hinsollen“, sagt Thiele. Aber: Der 46-Jährige und seine Nachbarinnen und Nachbarn fühlen sich mit diesem Problem im Stich gelassen.

Im Zweikampf: Junge Männer prügeln sich am Kronsberg. © Quelle: privat

Dass junge Menschen, die einen Ort für sich suchen, öffentliche Plätze in Beschlag nehmen, ist nicht neu. In den Corona-Sommern 2020 und 2021 war zum Beispiel der innenstadtnahe Küchengartenplatz solch ein Anlaufpunkt für Gruppen aus verschiedenen Ecken. Die öffentliche Aufmerksamkeit richtete sich möglicherweise schneller auf Linden, weil mehrere Auseinandersetzungen in schwerer Gewalt endeten – ausgetragen mit Messern und mit einigen Menschen, die schwer verletzt wurden. Stadt, Polizei und ehrenamtliche junge Menschen, die "Limmern Lichter", entwickelten schließlich Konzepte für die Befriedung von Küchengartenplatz und Limmerstraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Sicherheitsgefühl leidet – Familien ziehen fort

Über den Anwohnern vom Kronsberg schwebt derweil die Frage, ob es auch hier erst eskalieren muss, bevor der Kronsberg so dasteht, wie Linden in der jüngeren Vergangenheit. Dabei wollen die Menschen nur ihrer Ruhe. Für einige von ihnen ist die nicht absehbar. Und die ziehen Konsequenzen: Thiele weiß von fünf Familien, die schon weggezogen sind oder teils auf gepackten Sachen sitzen. Die randalierenden Jugendlichen schränken immerhin Frauen, Kinder, Senioren und andere in dem Viertel in ihrem alltäglichen Leben teils erheblich ein.

Anwohner in Sorge: Der junge Mann links trägt eine Schreckschusslangwaffe bei sich. © Quelle: privat

Zur Sicherheit holen manche Familien ihre Kinder von Freundesbesuchen ab, auch wenn die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen. Denn auch vor dem Nachwuchs machen die Cliquen offenbar keine Halt und drohen ihnen mit Schlägen, erzählt ein Elfjähriger. Ein Anwohner berichtet, dass seine Frau lieber mit dem Auto zum etwa 350 Meter entfernten Einkaufszentrum fährt, weil sie sich davor sorgt, in irgendeiner Weise angegangen zu werden. Fast alle Nachbarinnen und Nachbarn werden regelmäßig angepöbelt und beleidigt, berichten sie. Und wo Menschen mit Gewehren und Pistole auf der Straße ihr Unwesen treiben – auch wenn sie „nur“ Schreckschusswaffen sind – fühlt sich niemand wohl.

Bezirksbürgermeister: Problem hat sich verschärft

„Es ist sehr bedenklich, wenn man sich hier nicht mehr sicher fühlen kann“, sagt Bernd Rödel, SPD-Bezirksbürgermeister, über die Situation und die fortziehenden Bürgerinnen und Bürger. Das Problem mit den Jugendlichen ist auch ihm bekannt. „Aber es hat sich verschärft“, sagt er. Seiner Meinung nach ist es ein stadtweites Problem, dass sich Jugendliche in der Corona-Zeit zusammengetan haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vandalismus vor dem Stadtteiltreff: Auf der Rückseite vom Krokus liegen E-Scooter, die eine Böschung heruntergeschmissen wurden. © Quelle: privat

"Das hat auch mit den Zeiten zu tun", sagt Rödel. "Die Jugendlichen haben kein Ventil." Rödel kündigt an, sich zeitnah mit den betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern an einen Tisch zu setzen, um über das Problem zu sprechen. Außerdem wünscht er sich mehr Betreuungsangebote und Sozialarbeit – wie er selbst sagt, dürften beide Anliegen wegen leerer Stadtkassen vorerst Wünsche bleiben.

Polizei registriert mehr Straftaten – aber kein Problem

Und die Polizei? Die eigentlich zuständige Inspektion in Bemerode ist nicht rund um die Uhr besetzt. Sie schließt bereits um 18 Uhr – also bevor es im Kronsberger Wohngebiet in der Regel überhaupt ungemütlich wird. Dann ist die Inspektion in Döhren verantwortlich. Anfragen möchte man in Bemerode nicht direkt beantworten, das übernimmt die Pressestelle bei der Polizeidirektion. Von größeren Problemen mit auffälligen Jugendgruppen ist dort nicht die Rede. „Ein erhöhtes Beschwerdeaufkommen wurde vonseiten der Polizei nicht registriert“, heißt es. Allerdings seien die registrierten Straftaten im Stadtteil in diesem Jahr leicht angestiegen.

Laut Polizei wurden unter jugendlichen Tatverdächtigen am häufigsten einfache Körperverletzungen, Verstöße mit Cannabis und Ladendiebstahl festgestellt. Bei Heranwachsenden ist ebenfalls die Rede von Betäubungsmittelverstößen, leichten Körperverletzungen, Beförderungserschleichung und Bedrohung. „Der Bereich Kronsberg wird von den Polizeikräften je nach aktueller Lage auch anlasslos uniformiert und zivil bestreift“, so die Behörde. Dass die gefühlte Sicherheit vor Ort leidet, nehme die Behörde ernst, heißt es.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Zu jeder Zeit und an jedem Ort gibt es Jugendliche und Heranwachsende, die Grenzen testen wollen, sich zu Gruppen zusammenschließen und auch in den Fokus der Polizei geraten können“, teilt die Behörde mit. Als Gründe dafür sieht die Polizei „typische Erscheinungen des Erwachsenwerdens“ und auch Unüberlegtheit sowie unkontrollierte Emotionen. Wie auch Bezirksbürgermeister Rödel und die Anwohner sieht die Behörde Spuren, die die Corona-Zeit bei den jungen Menschen hinterlassen habe.

Wenn die Polizei kommt, sind die Täter weg

Für Olaf Thiele und die anderen sieht die Realität anders aus. Jedes Mal bevor sie 110 wählen, fragen sich Anwohnerinnen und Anwohner, ob der Griff zum Telefon überhaupt Sinn macht. Denn das Wohngebiet um den Platz am Thie ist weitläufig. Wenn die Polizei aus Döhren oder anderen Stadtteilen eintrifft, seien die Gesuchten bereits über alle Kronsberge, berichten sie.

Olaf Thiele zeigt die zerstörte Bodenbeleuchtung vor einem Mehrfamilienhaus. © Quelle: Christian Elsner

Einige haben Angst, Opfer der Jugendlichen zu werden und meiden die Auseinandersetzung. Aber nicht alle. Eine Anwohnerin erzählt, dass eine Gruppe einen regelrechten See aus Spucke vor ihrem Hauseingang fabriziert hätten. Mit klaren Worten und Reinigungsmaterial sei sie zu ihnen gegangen. Daraufhin beseitigten die Verursacher ihre Hinterlassenschaft. Ähnliches berichtet auch Thiele. Ab und an stellt er Streitsucher zur Rede. Manche zeigen sich einsichtig und gesprächsbereit. Wäre das mit allen Streitsuchern möglich, hätten die Kronsberger den Konflikt möglicherweise unter sich klären können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Warmes Anklopfen“ an Halloween

Dem ist leider nicht so. Halloween vergangenen Jahres: Im Wohngebiet wurde mal wieder „warm angeklopft“. Dieses Mal so heftig, dass eine Glastür zu Bruch ging. Wenig später stand eine Gruppe von Jugendlichen, die die Tat begangen haben soll, vor der Tür von Thiele. Darunter war auch ein Junge mit Schreckschusspistole, der nach Süßigkeiten verlangte. „Sonst knall’ ich dich ab“, soll der etwa 13-Jährige gesagt haben. Thiele wusste nicht, dass es sich um eine Attrappe handelte. Auf der Straße hatten sich inzwischen mehrere Anwohner versammelt.

Es kam zu Auseinandersetzungen. Thiele und andere nahmen dem Jungen die Waffe ab, hielten ihn fest und riefen die Polizei. Nach deren Eintreffen kam auch der Vater des Jungen zum Schauplatz. „Er hat uns bedroht – und dann angezeigt“, sagt Thiele.