﻿Raschplatz: Wie gelingt der Imagewandel auf Hannovers Problemplätzen?

Humor trotz Inflation: In Lehrte-Sievershausen ist Karnevalszeit

Ob Elferrat oder Funkemariechen: Die Karnevalsgesellschaft SOS in Lehrte-Sievershausen steckt mitten in ihrer närrischen Saison. Wer bei der Rosenmontagsparty oder einer Prunksitzung dabei sein will, sollte sich sputen.