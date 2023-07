Menschenrechtsaktivisten haben vor der neurologischen Privatklinik INI in Hannover demonstriert, weil sie vermuten, dass hier der umstrittene iranische Scharia-Richter Hossein-Ali Naeiri behandelt wird. Im Interview weist Prof. Amir Samii die Behauptung als typische Fake-News zurück, sagt aber auch: Über die Frage von Schuld und Strafe urteilen nicht Ärzte – und das ist gut so im Rechtsstaat.

Hannover. Vor Hannovers neurochirurgischer Privatklinik, dem INI im Medical-Parc, haben am Wochenende Menschenrechtsorganisationen demonstriert. Sie vermuten, dass sich der islamistische „Todesrichter“ Hossein-Ali Naeiri in der von Prof. Madjid Samii und seinem Sohn Prof. Amir Samii betriebenen Spezialklinik befinden soll. Naeiri war Mitglied einer Kommission, die in den Achtzigerjahren Tausende Todesurteile gegen Regimekritiker gefällt hat. Die Menschen sollen vielfach nach kurzen Befragungen hingerichtet worden sein. Etliche Mitglieder der Kommission wurden später belohnt – Naeiri wurde stellvertretender Richter am Obersten Gerichtshof des Iran. Vergangenes Jahr hat er diese Hinrichtungswelle öffentlich als notwendig bezeichnet. Im Interview nimmt Prof. Amir Samii Stellung zu dem Vorwurf, ob Naeiri im INI behandelt wird.