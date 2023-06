﻿Frauen flicken und erschaffen Kleidung bei Projekt im „Nadelöhr“

Soziales Engagement

Ein Projekt der AWO bringt von Armut gefährdete Frauen in Linden zusammen: In der Jugendwerkstatt „Nadelöhr“ in Hannover-Linden geht es kreativ und herzlich zu.

Elena Rauschert