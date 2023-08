In Misburg wird aktuell das Projekt „Aktiv zusammen“ getestet. Es bringt junge, zugewanderte Menschen mit Seniorinnen und Senioren zusammen. Denn das soziale Engagement von Menschen mit Migrationshintergrund nimmt zu.

Misburg. „Der St. Martinshof berichtet regelmäßig, wie glücklich die Seniorinnen und Senioren von den Spaziergängen erzählen“, sagt Stefan Rose, Geschäftsführer des Vereins Serve the City. Dieser organisiert soziale Kurzzeit-Engagements in Hannover. So auch bei dem aktuellen Pilotprojekt „Aktiv zusammen“. Das besondere dabei: Hier engagieren sich nach Deutschland zugewanderte Menschen.