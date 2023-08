﻿Kita „Die Traumkiste“ klärt Kinder und Eltern über Sonnenschutz auf

Der Sonnenschein bereitet uns viel Freude, birgt jedoch auch Risiken. Um gerade auch die Jüngsten darauf aufmerksam zu machen, nahm die Kita „Die Traumkiste“ an einem Projekt zum Sonnenschutz teil.

Hannover/Bothfeld. Die Sonnenstrahlen locken zu dieser Jahreszeit viele Menschen nach draußen. Damit man sie auch bedenkenlos genießen kann, braucht es einen entsprechenden Schutz vor der UV-Strahlung. Das gilt besonders für Kinder, wie die Niedersächsische Krebsgesellschaft erklärt. Da die Haut der Jüngsten dünner sei als bei Erwachsenen, erhöhe ein Sonnenbrand in diesem Alter auch das Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken, hieß es zudem. In diesem Sinne ist es sinnvoll, bereits die Jüngsten auf die Gefahren hinzuweisen und dafür zu sensibilisieren. Dazu soll etwa das bundesweite „SunPass“-Projekt beitragen, an dem sich auch der Kindergarten „Die Traumkiste“ in Hannover-Bothfeld beteiligt hat. Die Kampagne wurde von der Europäischen Hautkrebsstiftung initiiert und von der Niedersächsischen Krebsgesellschaft in Kooperation mit der Krankenkasse IKK classic umgesetzt.