﻿Prominente Hannoveraner solidarisieren sich mit Klimaprotesten

Seit zwei Wochen tragen Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation ihren Protest auf die Straßen Hannovers. Nun bekommen sie prominente Unterstützung. In einem offenen Brief drücken 50 Menschen aus der Stadtgesellschaft ihre Solidarität aus.

Hannover. In einem offenen Brief solidarisieren sich 50 Menschen aus der hannoverschen Stadtgesellschaft mit den Klimaprotesten der Letzten Generation. „Fünf vor Zwölf war gestern“, schreiben sie. „Nichts von dem, was bislang geschehen oder geplant ist, ist ausreichend, um die Klimakatastrophe noch zu stoppen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Klimaaktivist*innen werden körperlich angegriffen, Politiker*innen denunzieren gewaltlosen Protest als ,Terror’, ein SUV-Fahrer benutzt seinen Wagen als Waffe und nimmt bewusst in Kauf, einen Demonstranten zu verletzen“, heißt es in dem Brief. Spätestens jetzt sei es an der Zeit, Stellung zu beziehen. „Wir wollen das hiermit tun.“

Aktivistinnen und Aktivisten seien „keine Schulanfänger“

Zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern gehören Autorinnen und Autoren wie Ninia Binias, Wolfram Hänel und Ulrike Gerold, Theatermacher wie der Schriftsteller und Dramaturg Hartmut El Kurdi, Lena Kußmann (Theater an der Glocksee) und die Schauspielerein Hanna Legatis, das Künstlerpaar Lotte Lindner und Till Steinbrenner, die Musiker Christof Stein-Schneider und Arndt Schulz sowie der ehemalige Direktor des Sprengel Museums, Ulrich Krempel. Sie erinnern unter anderem an die nicht erfüllten Klimaabkommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Straße: Am 20. Februar klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation auf der Fahrbahn des Deisterkreisels fest. © Quelle: Manuel Behrens

Hannover hätte „genau jetzt die einmalige Chance, europaweit zum Vorreiter für eine klimagerechte Großstadt zu werden“. Stattdessen würden die Demonstrierenden diffamiert und belehrt. Die Aktivistinnen und Aktivisten seien jedoch „keine Schulanfänger, die (noch) nicht wissen, wovon sie reden. Es handelt sich bei ihnen in der Regel um junge engagierte Menschen mit einer umfassenden Expertise zum Thema.“

„Wir sollten sie unterstützen“

Die Aufregung über die Art des Protests sei wenig zielführend, so der Brief: „Die hysterische Empörung über die Blockade von Verkehrskreiseln und über die abwaschbare (!) Wandfarbe am Ernst-August-Denkmal ist absurd und verkennt vor allem den Ernst der Situation: Wenn Politik und Wirtschaft nicht endlich und vor allem ausreichend reagieren, ist die Klimakatastrophe unvermeidlich. Dann werden Verkehrskreisel und Denkmäler bedeutungslos werden.“

Lesen Sie auch

Seit Anfang Februar protestieren Mitglieder der Letzten Generation in Hannover, vor allem, indem sie sich auf vielbefahrenen Straßen festkleben und so den Autoverkehr lahmlegen. Zuletzt geschah das am Montagmorgen, 20. Februar, zum wiederholten Mal am Deisterkreisel. In dem Brief heißt es dazu: „Wir sollten sie unterstützen, statt sie zu diffamieren. Das, was sie tun und fordern, tun und fordern sie für uns alle.“