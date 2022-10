﻿Neues Promotionsrecht: Hochschule Hannover will auch Doktortitel vergeben

Promotionen an einer Fachhochschule sind bisher eine Ausnahme. In Niedersachsen dürfen nur Universitäten den Doktortitel verleihen. Die Hochschule Hannover (HsH) setzt sich für eine Änderung ein.

Hannover. Für die wissenschaftliche Karriere ist eine Promotion unerlässlich. Alledings ist das Recht, eine Promotion zu verleihen, in Deutschland auf die Universitäten beschränkt. Das ändert sich gerade. Die stärker praxisorientierten Fachhochschulen fordern ein eigenständiges Promotionsrecht. „Wenn wir gute Leute als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Forschungsprojekte gewinnen wollen, müssen wir ihnen die Möglichkeit zur Promotion anbieten können“, sagt Professor Josef von Helden, Präsident der Hochschule Hannover (HsH).

Bisher sieht von Helden leistungsstarke Studierende nach dem Abschluss oft an die Universitäten abwandern. Den eigenen Professorinnen und Professoren an der HsH gehen damit potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren. Mit eigenen Doktoranden könnten die Fachhochschulen mehr Forschung betreiben, sagt der HsH-Präsident. Manche Studienfächer wie Soziale Arbeit gibt es bislang nur an der Hochschule dort. Von Helden ist davon überzeugt, dass die stärkere Anwendungsorientierung an Fachhochschulen in vielen gesellschaftlich anstehenden Fragen nützlich wäre.