﻿Protest gegen Ausbau: Demo macht sich auf den Weg über Hannovers Südschnellweg

Hannover

Zwei Männer müssen sich seit März wegen Mordes an dem Autohausbesitzer Borys. L vor dem Landgericht Hannover verantworten. Doch für die Nebenklage steht fest: Sie sind nicht die Einzigen, die am Tod des Autohausbesitzers beteiligt sein sollen. Im Prozess jedenfalls taucht ein Name häufig auf.