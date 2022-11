120 autonome Roboter sammeln im neuen Logistikzentrum in Hannover-Bemerode aus 32.000 Plastikkisten in Sekundenschnelle Einzelteile aus dem Kosmetiksortiment von Rituals zusammen und können so bis zu 30.000 Bestellungen am Tag versandfertig vorbereiten. Das Projekt stammt von der Bertelsmann-Tochter Arvato und ist frisch eröffnet.