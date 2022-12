﻿Mahnmal für iranische Protestopfer verwüstet: Friseur erhält Drohungen

Mahnwache zerstört: Der Iraner Ramtin Azargoun hatte Fotos von Landsleute in sein Ladenfenster gestellt, die bei den Protesten in seiner Heimat getötet wurden.

Hannover. Viele Kundinnen und Kunden im Friseursalon von Ramtin Azargoun stammen aus dem Iran – so, wie er selbst. Seit September ist die Atmosphäre im Geschäft an der Hildesheimer Straße von Trauer geprägt, sagt der 33-Jährige. Denn seit Monaten schlägt das autokratische Mullah-Regime gewaltsam Proteste nieder. Mittlerweile ist die Rede von fast 420 Menschen, die im Kampf für mehr Freiheit und Rechte getötet wurden.

Azargoun kennt die harte Hand, mit der die iranische Regierung gegen ihre Widersacher vorgeht. Mit gerade mal 16 Jahren wurde er festgenommen, weil er an einer Demonstration in Teheran teilgenommen hatte. Zwei Tage saß er ohne Essen in einer Zelle, sagt er. 2013 flüchtete er nach Deutschland, 2022 eröffnete er seinen eigenen Salon an der Hildesheimer Straße. Die Lage in seiner Heimat bedrückt ihn und seine Landsleute im Exil. Doch der 33-Jährige ist zuversichtlich, dass sich die Situation ändert – vielleicht sogar bald. „Die Mullahs werden das nicht mehr normalisieren können“, sagt Azargoun über die anhaltenden Proteste. „Dieses Mal ist die Solidarität im ganzen Land größer.“

Unbekannte verwüsten Mahnmal – Staatsschutz ermittelt

In Gedenken an die Opfer hat Azargoun ein Mahnmal vor seinem Salon aufgestellt: Kerzen, Blumen und Bilderrahmen mit Fotos und Medienberichten über die Getöteten stehen draußen auf einer Fensterbank. Offenbar haben einige Menschen Probleme mit der kleinen Gedenkstätte. Denn innerhalb von zwei Wochen haben Unbekannte sie zwei Mal verwüstet. Vasen und Bilderrahmen wurden zerbrochen, Blumen teilweise mitgenommen. Azargoun hat in beiden Fällen Anzeige erstattet. Wer die Mahnmale zerstört hat, ist unbekannt. „Ein politisch motivierter Hintergrund für die Sachbeschädigungen wird derzeit durch den Staatschutz geprüft“, sagt eine Sprecherin der Polizei Hannover.

Mahnwache zerstört: Der Iraner Ramtin Azargoun hatte Fotos von Landsleute in sein Ladenfenster gestellt, die bei den Protesten in seiner Heimat getötet wurden. © Quelle: privat

Die Sorge, dass der Arm des Mullah-Regimes bis nach Niedersachsen reicht, gibt es schon länger. Seit September protestieren in Hannover regelmäßig Aktivistinnen und Aktivisten gegen die iranische Regierung. Bei den Demonstrationen wurde bereits ein mutmaßlicher Spitzel des Regimes gesichtet. Der Mann mit iranischen Wurzeln soll Fotos von Teilnehmenden angefertigt haben. Offenbar handelt es sich um einen Mitarbeiter des Bringdienstes Lieferando. Er soll in Dienstkleidung auf den Versammlungen fotografiert haben. Exil-Iranerinnen und Iraner sorgen sich, dass die Bilder und ihre Lieferando-Kundendaten an die iranische Regierung weitergeleitet werden. Der iranische Journalist Omid Rezaee hält das für "durchaus möglich".

„Dass du hier in Deutschland in Frieden leben kannst, kannst du vergessen“

Die Befürchtung: Bei der Einreise in ihr Heimatland könnten Demoteilnehmende aus Deutschland zu ihrem politischem Engagement verhört werden. Zudem könnten Angehörigen im Iran Konsequenzen drohen. Für Friseur Azargoun steht eine Reise in seine Heimat derzeit nicht zur Debatte. Zu groß ist die Sorge vor Repressionen, sagt er.

Neben seinem Mahnmal engagiert er sich bei Demos, versorgt Bekannte im Iran mit Zugang zum freien Internet und teilt selbst Medienberichte und Meinungen über Instagram. Sogar das hat ihm schon Ärger gebracht. Immer wieder erhält der 33-Jährige Drohungen und Beleidigungen über die sozialen Netzwerke. Als er im Oktober in Berlin an einer Großdemonstration mit etwa 80.000 Menschen teilnahm, erreichten ihn über Instagram Nachrichten, wie: „Wir wissen, wo deine Familie wohnt“ oder „Dass du hier in Deutschland in Frieden leben kannst, kannst du vergessen“.

Mahnwache zerstört: Der Iraner Ramtin Azargoun hatte Fotos von Landsleute in sein Ladenfenster gestellt, die bei den Protesten in seiner Heimat getötet wurden. © Quelle: Manuel Behrens

Innenministerium: „Drohungen werden sehr ernst genommen“

Dass es Drohungen und Angriffe durch das iranische Regime oder dessen Sympathisanten in Deutschland gibt, dazu liegen dem Niedersächsischen Innenministerium noch keine Erkenntnisse vor, heißt es auf Anfrage. „Seitens der niedersächsischen Sicherheitsbehörden werden Drohungen jeder Art sehr ernst genommen“, sagt eine Sprecherin und rät zur Anzeige von etwaigen Straftaten.

Friseur Ramtin Azargoun will sich nicht einschüchtern lassen, auch wenn das möglicherweise seine Familie im Iran gefährdet. „Ich weiß genau, was mich erwarten kann“, sagt er. „Die Menschen im Iran kämpfen für ihre Freiheit. Was ich hier tue, ist das Mindeste.“ Sollte das autoritäre Regime eines Tages überwunden sein, will er zurück in den Iran – für immer. Das ist ein großer Wunsch von Azargoun.