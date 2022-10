„Unendlich traurig“: Provinz sagt Tour ab – Konzerte in Hannover fallen aus

Hannover. Die beiden Konzerte der Indiepop-Band Provinz am 6. und 7. November im Capitol fallen aus. Die Gruppe um Sänger Vincent Waizenegger hat ihre Tour „Zorn & Liebe“ aufgrund eines Krankheitsfalls abgesagt. „Wir sind unendlich traurig“, heißt es in einer Mitteilung auf der Website der Band. Die beiden Auftritte in Hannover waren schon im Frühjahr nahezu ausverkauft.

Provinz-Konzerte in Hannover: Schon mehrmals abgesagt

Für die Shows werde es keine Ersatztermine geben, so Provinz. Wer also schon Tickets besorgt hat, erhält sein Geld zurück. Die Karten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Wer das Ticket online erworben hat, erhalte in den kommenden Tagen eine E-Mail vom Anbieter. Dort stünden alle wichtigen Informationen, um sein Geld zurückzuerhalten, erklärt die Band.

Die Indiepop-Newcomer tauchten fast zeitgleich mit der Corona-Pandemie auf der Bildfläche auf. In tragischer Regelmäßigkeit mussten die Musiker ihre Konzerte absagen – darunter auch mehrere Auftritte in Hannover. Immerhin hatte es im April diesen Jahres einmal geklappt. Da trat Provinz unter 3G-Bedingungen im Lux auf. Im November wollten sie dann endlich vor mehr Fans spielen. Doch daraus wird erstmal nichts.

Von sap