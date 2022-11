Das Landgericht Verden sieht es als erwiesen an, dass ein kleines Mädchen bei einer Hausgeburt Mitte Januar 2015 nicht hätte sterben müssen, wenn die Hebamme die Mutter rechtzeitig in eine Klinik eingeliefert hätte. Besonders tragisch: Der Hebamme war zum Zeitpunkt der tödlichen Hausgeburt die Zulassung bereits entzogen worden.

Hannover. Fast acht Jahre liegen zwischen dem Tod eines Babys bei einer Hausgeburt im niedersächsischen Siedenburg (Landkreis Diepholz) und dem Tag, an dem das Landgericht Verden sein Urteil über die verantwortliche Hebamme fällt. An diesem Dienstag ist Sabine D. aus Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) wegen Totschlags durch Unterlassen und Körperverletzung durch Unterlassen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Wegen der langen Verschleppung des Prozesses rechneten ihr die Richter sechs Monate als bereits vollstreckt an.