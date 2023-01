﻿Prozess in Hannover: Mutmaßlicher Doppelmörder von Holtensen schweigt weiter

Ayas A. (24) soll im Juni in Holtensen (Wennigsen) ein Ehepaar aus Habgier ermordet haben. Am Dienstag wurde der Prozess vor dem Landgericht Hannover fortgesetzt. Das große Schweigen des Angeklagten ging weiter. Seine Verteidigung ließ er eine Stellungnahme verlesen. Viele Fragen blieben ungeklärt.

Auf der Anklagebank: Ayas A. muss sich vor dem Landgericht Hannover wegen des Mordes an einem Ehepaar in Holtensen verantworten. Der Iraker bestreitet die Vorwürfe.

Hannover. Wurde der Kfz-Mechatroniker Ayas A. (24) aus Geldnot zum Doppelmörder? Laut Anklage soll der Iraker, der seit 2015 in Deutschland lebt, am 11. Juni vergangenen Jahres, das Ehepaar Karsten (59) und Sabine (60) U. mit Dutzenden Messerstichen in ihrem Haus in Holtensen (Wennigsen) getötet haben. Dem 59-Jährigen soll er, als dieser im Sterben lag, noch 14-mal in die Augen gestochen haben, heißt es in der Anklage. Seit Mitte Dezember muss sich der 24-Jährige dafür vor dem Landgericht Hannover verantworten.

Mit Spannung war der zweite Tag in dem Indizienprozess erwartet worden. Der Grund: A.’s Verteidiger Fritz Willig hatte beim Prozessauftakt für Dienstag eine Aussage seines Mandaten angekündigt. Doch statt sein beharrliches Schweigen in Schwurgerichtssaal 127 zu brechen, schwieg Ayas A. auch am zweiten Verhandlungstag auf der Anklagebank. Seine Verteidigung ließ der mutmaßliche Doppelmörder eine Einlassung verlesen. Vorab teilte Anwalt Willig auf Nachfrage von Richter Martin Grote mit: „Fragen wird mein Mandant heute noch nicht beantworten.“

Angeklagter: „Bin über die Ermordung erschüttert“

In seiner Einlassung wies der Angeklagte die schweren Vorwürfe deutlich von sich: „Ich bestreite die Tat. Ich bin über die Ermordung von Karsten und Sabine erschüttert.“ Daher habe er von Beginn an bei der Aufklärung des Verbrechens mitgewirkt, ließ A. verlesen: „Aber meine Bemühungen haben mich dorthin gebracht, wo ich nun sitze: auf die Anklagebank.“ Er habe mit Karsten U. einen Freund und einen Geschäftspartner verloren.

Laut Anklage hatte der junge Mann am 1. August 2021 die Autowerkstatt von Karsten U. in Bornum für 310.000 Euro übernommen. Die Summe sollte in Raten bezahlt werden. Jedoch konnte der in Hemmingen wohnende Angeklagte zum Tatzeitpunkt seinen diversen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Laut Staatsanwaltschaft soll A. seinen 59-jährigen Geschäftspartner deshalb heimtückisch aus Habgier ermordet haben. Er habe gewusst, dass dieser damals eine größere Summe Bargeld in seinem Haus hatte. Die 60 Jahre alte Ehefrau soll der Iraker getötet haben, um die vorherige Tat zu verdecken. Dass es Konflikte mit dem Kfz-Meister U. gegeben hatte, streitet A. ab: „Es gab nie Streit mit dem Ehepaar und daher auch kein Motiv für die Tat.“

Richter zeigt sich enttäuscht von Einlassung – „nichts Neues“

Nach der Verlesung der gut acht Minuten langen Stellungnahme sagte der Vorsitzende Richter: „Die Einlassung hat nichts Neues oder Überraschendes geliefert.“ Bei der anschließenden Befragung von zwei Polizeibeamten, die sich bis in den Nachmittag hinzog, machte Richter Grote deutlich: „Jedes Detail ist wichtig, da wir kein Geständnis haben.“

Für den Prozess gegen Ayas A. hat das Landgericht acht Verhandlungstage angesetzt, der Prozess wird am 19. Januar fortgesetzt. Das Urteil könnte nach dieser Planung am 16. März 2023 verkündet werden.

