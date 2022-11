﻿Mutter tötet geistig behinderten Sohn (17) in Sarstedt – Prozess startet

Die Tat klingt ungeheuerlich: Ursula C. (53) hat am Mittwoch im Landgericht Hildesheim gestanden, ihren Sohn (17) vergiftet zu haben. Doch ihre Aussage zu Prozessbeginn machte deutlich, dass auch sie ein Opfer ist. Und das sieht auch der Vater (53) und Ehemann so.

Hildesheim. Mit einem herzzerreißenden Geständnis hat am Mittwoch der Mordprozess gegen Ursula C. (53) vor dem Landgericht Hildesheim begonnen. Die Mutter hatte am 16. März 2021 in Sarstedt (Kreis Hildesheim) ihren geistig behinderten Sohn (17) mit Schlafmitteln getötet. Dann wollte sie sich das Leben nehmen, der Versuch scheiterte. Der Ehemann und Vater von Jonas konnte noch rechtzeitig den Notarzt rufen.

Ursula C. ist eine korpulente Frau mit Brille. Das lange weiße Hemd steht im starken Kontrast zu ihrer schwarzen Hose. Sie erzählt, wie sie kurz vor der Geburt von Jonas ihren Mann heiratete. Der Junge war ein Wunschkind. Doch schon bei der Geburt war den Eltern klar, ihr Kind wird nicht gesund sein. Eine Ärztin diagnostizierte das Prader-Willi-Syndrom. Der angeborene Defekt der Erbsubstanz hat eine geistige Behinderung, Kleinwüchsigkeit und Muskelschwäche zur Folge.

Angeklagte kümmerte sich um den geistig behinderten Sohn

Ursula C. übernahm neben ihrem Mini-Job als Reinigungskraft die Pflege ihres Sohnes. „Es hat sich alles um Jonas gedreht“, erzählt sie mit schluchzender Stimme. Sie gab ihm täglich Hormonspritzen gegen die Kleinwüchsigkeit. Sie brachte ihn zur Physiotherapie. Bereitete fünf Mahlzeiten täglich, weil PWS-Kinder kein Sättigungsgefühl kennen. Im Alter von 5 Jahren wurde das Kind an beiden Hüften operiert. „Er lag 2 Monate im Gipsbett, das war eine große Belastung.“ Immer wieder unterbricht sie ihre Schilderungen. Im Gerichtssaal 134 ist es dann so still, dass man das leise Surren der Klimaanlage hören kann.

Dramatisch spitzte sich die Situation am 7. Januar 2019 zu. Jonas sprach in der Förderschule von „rosa Seepferdchen“. In der MHH sei eine Psychose diagnostiziert worden, sagt die Mutter. Die Medikamente halfen nur wenige Wochen. „Jonas bekam Wutanfälle, ging auf uns los“, erzählt sie unter Tränen. Und er musste fortan zu Hause bleiben. Die Schule lehnte seine Betreuung ab.

Opfer bekam oft Wutanfälle

Ende Januar 2021 beherzigte die Familie den Rat eines Mediziners. Sie riefen einen Notarzt. Jonas kam in eine Psychiatrie. Doch nach fünf Wochen kehrte er wieder nach Hause zurück. Und Ursula C. hatte wieder ein Kleinkind. Jonas schlief im Ehebett. Die Angeklagte legte sich daneben, um seine Nachtruhe zu überwachen. Doch die Wutanfälle blieben, und Jonas brabbelte unentwegt. „Ich konnte einfach seine Stimme nicht mehr hören“, erzählt sie. Sie litt schon seit Längerem an starken Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Niedergeschlagenheit.

Am 16. März 2021 war die Mutter am Ende ihrer Kräfte. Mit tränenerstickter Stimme erzählt sie von ihrer Verzweiflung: „Ich habe mich gefragt, wie ich den Tag schaffen soll.“ Sie mischte ihrem Sohn Schlafmittel in den Schoko-Pudding, sie nahm das Gift mit Apfelmus ein. Und legte sich zu Jonas ins Bett. „Ich wollte, dass er einschläft; dass es aufhört.“

Hat Angeklagte die Arg- und Wehrlosigkeit von Jonas ausgenutzt?

Laut Anklage hat die Mutter die Arg- und Wehrlosigkeit ihres Sohnes ausgenutzt. Anwalt Detlev Otto Binder erklärt, dass dieses Mordmerkmal dem Täter „bewusst sein müsse“. Bei heftigen Gemütszuständen könne dieses Bewusstsein fehlen. Ein psychiatrischer Sachverständiger hat der Frau zur Tatzeit eine „mittelgradige Depression“ attestiert. Deshalb gilt die Mutter nur als vermindert schuldfähig. Die Absicht des Anwalts: Erkennt die Schwurgerichtskammer auf Totschlag, sei eine Bewährungsstrafe denkbar.

„Ich hatte das Gefühl, dass keiner für meinen Jungen so gut sorgen kann wie ich“, erklärte sie ihren erweiterten Suizid-Versuch. Ihr Ehemann (53) bestätigte als Zeuge die familiäre Leidensgeschichte. Auch dass seine Frau einen Großteil der Pflege übernommen habe. Mit brüchiger Stimme erzählt der Maschinenschlosser: „Meine Frau hat sich sehr allein gelassen gefühlt.“ Er habe Verständnis für die Tat. Aber: „Verstehen kann ich sie nicht.“

Das Ehepaar lebt nach wie vor zusammen. Mit hochrotem Gesicht und tränenerdrückter Stimme sagt der Mann: „Ich stehe voll hinter meiner Frau – in guten wie in schlechten Zeiten.“ Wohl selten dürfte dieses Ehegelübde auf so eine harte Probe gestellt worden sein.

Von Thomas Nagel