﻿Handwerker finden ein Messer – ist das die Tatwaffe?

In dem Verfahren zum mutmaßlichen Doppelmord in Wennigsen ist ein Messer aufgetaucht – ist es auch die Tatwaffe? Ayas A. muss sich derzeit vor dem Landgericht Hannover verantworten. Er soll ein Ehepaar aus Holtensen (Wennigsen) getötet haben.

Hannover. Der Vorsitzende Richter Martin Grote spricht von einer „Wendung“ des Verfahrens: In der ehemaligen Werkstatt des Angeklagten Ayas A. hat ein Handwerker ein Messer gefunden. Ist es auch die Tatwaffe? Die Verteidigung hofft, dass der Fund den Angeklagten im Indizienprozess vor dem Landgericht Hannover entlasten könnte. Ayas A. soll ein Ehepaar mit zahlreichen Messerstichen getötet haben.

Die Tochter des getöteten Ehepaars berichtete als Zeugin von dem Fund: Ein Heizungsmonteur habe ein Messer im Tank der alten Ölheizung gefunden. „Ein neuer Mieter hat gemeinsam mit dem Monteur die Heizung in der Werkstatt begutachtet“, sagt Tanja U. Der neue Mieter renoviere derzeit die Werkstatt, auch eine neue Heizung müsse eingebaut werden. Im Öltank habe der Fachmann das Messer gefunden.

Messer in der MHH

Die Zeugin habe ein Foto gesehen. „Das Messer hat einen Holzgriff und eine etwa 15 Zentimeter lange Klinge, ein Küchenmesser“, sagt Tanja U. Das Messer wird derzeit in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) untersucht, bis zum nächsten Prozesstermin im April sollen die Ergebnisse vorliegen. Möglicherweise lassen sich noch Spuren finden. Die Verteidigung hofft, dass ihr Mandant Ayas A. dadurch entlastet wird – sollten sich fremde Fingerabdrücke nachweisen lassen.

Bisher wurde die Tatwaffe noch nicht gefunden. Laut Anklageschrift soll der ehemalige Inhaber der Werkstatt, Ayas A., das Ehepaar Karsten und Sabine U. vergangenen Sommer mit Dutzenden Messerstichen in ihrem Haus in Holtensen (Wennigsen) getötet haben. Der 24-Jährige wies die Vorwürfe zu Beginn des Verfahrens entschieden von sich.

Wurde das Ehepaar aus Habgier getötet?

Die Verteidigung argumentiert, dass kaum belastbare Spuren von Ayas A. am Tatort und im Werkstatt-Kaddy gefunden worden sind. Auch in den DNA-Spuren unter den Fingernägeln der Opfer befände sich keine DNA des Angeklagten. „Der Schmuck der Opfer ist nicht angerührt worden“, sagt Verteidigerin Yana Tchelpanova. Auch Bargeld konnten Ermittler am Tatort noch sichern. Aus Sicht der Anwältinnen stellt dieser Umstand in Frage, ob es bei der Tat wirklich um Geld ging.

Das ist wichtig, da ein mögliches Mordmotiv Habgier lautet. Demnach könnte der Angeklagte Karsten U. wegen Geldschulden ermordet haben. Ayas A. hatte laut Anklage zuvor die Autowerkstatt von Karsten U. gekauft, konnte die Raten aber nicht mehr bezahlen. Dazu gab das Richter Grote noch folgenden Hinweis: „Wenn das Merkmal Habgier bei der Tötung des Herrn U. vorliegt, muss dies auch für die Tötung von Frau U. gelten – alles andere wäre inkonsequent.“

Urteil voraussichtlich im April

Bisher ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass Sabine U. getötet worden ist, um die Tötung des Karsten U. zu verdecken. Anfang April geht das Verfahren weiter. Die Urteilsverkündung soll Ende April erfolgen.