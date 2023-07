﻿„Es ist halt meine Aufgabe, vor dieser Person zu stehen“: Das ist der Verteidiger des Angeklagten im Wunstorfer Kindermordprozess

Hannover. Der Rechtsanwalt zieht das Jackett über, steigt in den Wagen, die Scheiben spiegeln, danach läuft über Gerichtsflure. Dann, im Gerichtssaal, wirft er die Robe über. Mit Aktentasche geht er später auf der Straße – viel Zeitlupe –, während eine kernige Stimme zu starken Beats einen Song des Musikprojekts D Fine Us röhrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich versuche, mit der Zeit zu gehen“, sagt Dogukan Isik über das Imagevideo seiner Kanzlei. In seinem Büro gleich an der Eilenriede in der Oststadt serviert er Espresso aus der Siebträgermaschine. Wieder hinter seinem Schreibtisch lächelt er, etwas schüchtern sieht das aus. Er deutet auf das Regal hinter sich. „Nicht, dass Sie denken, hier wird nicht gearbeitet.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Porträt an der Wand: Der Großvater von Dogukan Isik kam einst aus der Türkei nach Deutschland. © Quelle: Katrin Kutter

Sein Büro sieht tatsächlich aus wie im Imagefilm. Schwarzer Massivholzschreibtisch, Sitzecke mit flauschigem Teppich, ein Garderobenständer für Jacketts. Viele chinesische Schriftzeichen – China ist seit seiner Kindheit seine große Leidenschaft –, ein Bild von James Bond aus dem Film „Goldfinger“ und ein Porträt des Großvaters aus der Türkei hängen an der Wand. Nur Akten, die sucht man vergebens. Früh schon sei in der Kanzlei alles digitalisiert worden, sagt Isik.

„Das Ergebnis muss zählen“

Man könnte den Anwalt, der schon in einer Strafgerichtsshow im Fernsehen aufgetreten ist, der Videos auf seine Website setzt und auch etwas von Inneneinrichtung zu verstehen scheint, schon als ziemlich ungewöhnlich für die eher nüchterne Juristenzunft bezeichnen. „Eine gute Atmosphäre schaffen“, das sei ihm wichtig, sagt Isik zu seiner Einrichtung. Schließlich verbringe er bei der Arbeit viel Zeit. Das klingt dann wieder ganz nüchtern.

Wer Isik vor Gericht erlebt, der weiß: Er ist kein Verteidiger, der seine Person in dramatischen Plädoyers in den Vordergrund rückt. Er ist einer, der lieber auf Teamarbeit setzt. Häufig ist er bei Gericht mit seiner Kollegin Lisa-Maria Janssen zu sehen. Auch an der Verteidigung des 14-Jährigen, der einen Gleichaltrigen in Wunstorf getötet haben soll, arbeiten die beiden gemeinsam. Isik meint dazu: „Das Ergebnis muss zählen.“

„Jungen Leuten kann man auch helfen“

Strafrecht, das sei schon immer seine große Leidenschaft gewesen, sagt Isik. „Man hat mehr mit den Mandanten zu tun als in anderen Verfahren.“ Er vertritt nicht nur mutmaßliche Täter, sondern auch Opfer. Er übernimmt nicht nur Mordprozesse, sondern auch diejenigen Fälle, die zwar die große Mehrheit der Strafprozesse bilden, an der die Medien aber kein großes Interesse haben: Vermögens- und Körperverletzungsdelikte. Alltagskriminalität eben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rechtsanwalt Dogukan Isik bei Gericht: Er übernimmt nicht immer aufsehenerregende Mordprozesse. Es geht bei seiner Arbeit auch viel um Alltagskriminalität. © Quelle: Michael Zgoll (Archiv)

Manchmal lehnt sich Isik auf seinem Bürostuhl zurück, schlägt die Beine übereinander. Immer hält er sich dabei sehr aufrecht, doch sein Rücken wird noch ein Stückchen gerader, wenn er von Jugendlichen berichtet, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten. „Jungen Leuten kann man auch helfen“, sagt er. „Die kommen auch gern.“ Manchmal da schicke er die Eltern aus dem Zimmer und mache den jungen Menschen klar: „Wenn du so weiter machst, dann landest du wie die anderen in Haft.“

Kriminalität: „Man kann dem auch widerstehen“

Aber der Kern seiner Aufgabe sei nicht, den jungen Leuten Angst zu machen, sondern ihnen die Angst zu nehmen. „Es hat ja meist einen Grund, warum Leute so sind“, sagt er. Er selbst ist nach eigenen Angaben im Roderbruch aufgewachsen – und auch er sei über Freunde und Bekannte mit Kriminalität in Berührung gekommen. Er weiß also aus eigener Erfahrung: „Man kann dem auch widerstehen.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine Mutter ist in Deutschland geboren, sein Vater kam aus der Türkei zum Abitur nach Hannover. Schon der Großvater habe unter anderem für das türkische Konsulat in Deutschland gearbeitet. 25 Jahre seines Lebens habe er im Viertel Roderbruch verbracht, erzählt Isik. Auch während des Studiums habe er dort in einbem Wohnheim gelebt. „Ich bin jemand, der auch ein bisschen Gewohnheit mag.“ Jugendliche jedenfalls bräuchten Menschen, zu denen sie aufsehen könnten, meint er. Menschen, bei denen sie sagten: „Der ist cool, zu dem blickt man auf.“ Bei ihm war es sein Karatelehrer.

„Das heißt ja nicht, dass ich hinter der Tat stehe“

Über den Fall aus Wunstorf kann der Jurist nicht im Detail reden. Über seinen Umgang mit solchen Strafverfahren schon. Ein solcher Fall ist auch für ihn nicht alltäglich. Die Emotionalität solcher Verfahren sei schon herausfordernd, sagt er. In seinem Büro überlegt Isik eine Weile, später zitiert er den bekannten Autoren Ferdinand von Schirach, einst selbst Strafverteidiger: „Das Spannende ist nie die Tat, sondern immer der Mensch.“

Im Strafprozess seien alle gegen den Angeklagten, sagt Isik: die Staatsanwaltschaft, die Nebenklage, häufig auch die Öffentlichkeit. Er aber habe noch an jedem Menschen, den er verteidigt habe, etwas Gutes gefunden „Das heißt ja nicht, dass ich hinter der Tat stehe. Aber es ist halt meine Aufgabe, vor dieser Person zu stehen – so wie auch im Fall von Wunstorf.“

HAZ