﻿„Es darf nicht mein Leid sein“: Das ist der Anwalt der Nebenklage im Wunstorfer Kindermordprozess

Hannover. Als die Fotografin ihn bittet, für das Foto zu lächeln, schaut sich Steffen Hörning um. „Dabei gibt es hier wenig zu lachen“, sagt er. Er sitzt auf den Stufen des Landgerichts Hannover und lächelt nun doch, mit nur ganz leicht hochgezogenen Mundwinkeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass der 62-Jährige aber offenbar generell gern lacht, sieht man an seinen Augenwinkeln. Fast schon verschmitzte Fältchen ziehen sich bis zu seinen Schläfen hinter der schwarzen Brille. Doch beruflich hat es der Anwalt mit meist schweren, für so manchen schier unerträglichen Schicksalen zu tun. Er sagt dazu: „Man muss für sich frühzeitig erkennen können, kann ich das aushalten oder nicht.“

Auf den Stufen des Landgerichts: Der Göttinger Rechtsanwalt Steffen Hörning. © Quelle: Nancy Heusel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hörning kann das schon eine ganze Zeit lang aushalten. Seit Jahren vertritt er nach ausschließlich Opfer von Straftaten. Im Verfahren um den mutmaßlichen Mord an einem 14-Jährigen in Wunstorf-Blumenau hat der Göttinger Anwalt die Nebenklagevertretung für die Eltern des getöteten 14-Jährigen übernommen. Der Prozess beginnt am 10. Juli am Landgericht Hannover.

Einige Tage zuvor setzt sich Hörning erst einmal in den Innenhof des Gerichtsgebäudes. Er kommt häufiger nach Hannover – nicht nur für Gerichtsverhandlungen, sondern auch im Zusammenhang mit seiner Arbeit als Landesvorsitzender der Opferschutzorganisation Weißer Ring in Niedersachsen.

„Es hat mich nie wieder losgelassen“

Wenn Hörning ins Erzählen gerät, wird seine Stimme bestimmt, dann wird er ganz ernst. „Leidenschaft“ – das Wort nutzt er gern. Er erzählt von leidenschaftlichen Verteidigern und von seiner eigenen Leidenschaft, erst als Staatsanwalt, dann als Anwalt für Opferrechte und seiner Leidenschaft für das Strafrecht allgemein. „Von der ersten Stunde an hat es mich gepackt, es hat mich auch nie wieder losgelassen – bis heute nicht“, sagt er. „Es spiegelt all das wider, was in der Gesellschaft passiert.“

Manchmal, da muss er das Strafrecht auch seinen Mandantinnen und Mandanten erklären. „Es muss so sein, dass wir lieber mal einen Schuldigen laufen lassen, als einen Unschuldigen einzusperren.“ Der Grundsatz dahinter lautet in dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten. Auch dieser Grundsatz zeige die Größe des deutschen Strafrechtssystems, sagt Hörning. „Das funktioniert meines Erachtens nahezu zu hundert Prozent.“

„Dafür braucht man keinen Juristen“

Doch funktioniert es auch für die Opfer? In der Öffentlichkeit jedenfalls scheint sich die Debatte häufig um das Strafmaß für den Täter zu drehen. Das sei den Opfern nur selten wichtig, sagt Hörning. Meistens sei ihnen wichtig, dass sie vor Gericht gehört werden – und ihnen auch geglaubt wird. Für ihn als Anwalt gehe es dabei nicht nur darum, die Opfer möglichst schonend durch den Prozess zu bringen, sondern auch ihre Rechte geltend zu machen. Für manchen Anwalt erübrige sich die Vertretung darin, das Taschentuch zu halten, merkt er im übertragenen Sinn an. Er runzelt kurz die Stirn, seine Stimme wird etwas leiser. „Dafür braucht man keinen Juristen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vertreter der Nebenklage: DerAnwalt Steffen Hörning 2019 am Landgericht Hannover. © Quelle: Michael Wallmüller (Archiv)

Vor wenigen Monaten erst ist der Prozess um den Mord an der 15-Jährigen Anastasia aus Salzgitter zu Ende gegangen. Sie soll von einem zur Tatzeit 13- und einem 14-Jährigen getötet worden sein. Nur einem von ihnen wurde der Prozess gemacht. Auch dieser Fall hat dafür gesorgt, dass in Deutschland über die Herabsetzung der Strafmündigkeit diskutiert wurde. Hörning vertrat die Familie der Getöteten vor Gericht. „Es gibt Fälle, die dafür sorgen sollten, dass der Gesetzgeber sich noch mal Gedanken macht“, sagt er. Er sagt aber auch: „Ich habe nie gefordert, das Alter für die Strafmündigkeit zu senken.“

„Es darf nicht mein Leid sein“

Anastasia ist ein Name von vielen. Gleich mehrere Fälle, in denen sehr junge Menschen Kinder oder Jugendliche getötet haben sollen, haben in letzter Zeit die Republik erschüttert. Dabei sind solche Fälle äußerst selten. Ein Zufall also? Die Gewalt, die Kinder tagtäglich in den sozialen Netzwerken konsumieren könnten, sei vielleicht eine Erklärung – eine von mehreren, sagt Hörning. „Eltern müssen sich in vielen Fällen mehr um ihre Kinder kümmern – auch um ihre Handys.“

Doch wie geht das, wie kann ein Mensch mit Menschen umgehen, die tatsächlich ihr Kind verloren haben? Er habe noch nie zu Hinterbliebenen gesagt, er könne nachvollziehen, wie es ihnen geht – weil er es schlicht nicht selbst erlebt habe. „Es ist nicht mein Leid“, sagt Hörning und fügt hinzu: „Es darf nicht mein Leid sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Natürlich holen einen da manche Dinge ein“

Manchmal, etwa, wenn die Menschen vor Gericht das erste Mal dem mutmaßlichen Täter begegnen, da müsse auch er schlucken. Aber das Leid eines Elternpaares, das sein Kind verloren hat, das einer Frau, die vergewaltigt wurde, oder einfach das eines Menschen, in dessen Wohnung eingebrochen wurde, das könne er nur erahnen.

Lesen Sie auch

Für eine professionelle Nebenklagevertretung sei auch die Distanz wichtig, sagt der Anwalt. Seine Arbeit, die lasse er im Büro. „Zu Hause ist das tabu.“ Das heißt aber nicht, dass er nicht am Vorabend vor Prozessbeginn auf dem Sofa an das Verfahren denkt. „Natürlich holen einen da manche Dinge ein.“

Er lächelt wieder ganz kurz, das kleine Lächeln mit nur ganz leicht hochgezogenen Mundwinkeln. Es ist ein mildes Lächeln.

HAZ