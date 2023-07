Mordversuche mit Rattengift: Bruder entlastet angeklagten Musiker

Hannover. Wollte ein Orchestermusiker zwei befreundete Kollegen und seine Mutter in einem hannoverschen Pflegeheim vergiften? Für versuchten Mord muss sich der 63-Jährige vor dem Landgericht Hannover verantworten. Der Angeklagte hatte bereits eingeräumt, Rattengift gekauft zu haben. Mordpläne habe er allerdings nicht gehabt. Auf dem Zeugenplatz saß nun am Donnerstag, 27. Juli, der jüngere Bruder des Angeklagten. Der Jüngere wurde gefragt, ob er sich vorstellen könne, dass sein angeklagter Bruder die gemeinsame Mutter töten wollte. „Das ist völlig absurd“, sagte der 59-Jährige entschieden.

Kein Streit ums potenzielle Erbe der Mutter, kein Ärger untereinander – die drei Geschwister leben an unterschiedlichen Orten und seien doch in der Sorge um das Wohl der demenzkranken 93-Jährigen vereint. So beschrieb es der 59-Jährige. Als klar wurde, dass sowohl die Mutter in Hannover wie auch die beiden Musiker in Schleswig-Holstein vergiftet wurden, habe es viele Spekulationen unter den Geschwistern gegeben. Dass der älteste Bruder dahinterstecken könnte, damit habe niemand gerechnet. „Wir sind aus allen Wolken gefallen“, sagte der 59-Jährige, als sein Bruder im Januar festgenommen wurde. Das Verfahren wird am 16. August fortgesetzt.

