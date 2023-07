Warum musste Jan (14) aus Wunstorf sterben? Annäherung an eine unfassbare Tat im HAZ-Themenpodcast

Hannover. Ein 14-Jähriger ist tot, umgebracht im Januar dieses Jahres in Wunstorf-Blumenau – nach Lage der Dinge von einem ebenfalls 14-jährigen Mitschüler. Was genau ist an jenem Wintertag auf dem Gelände einer verlassenen Gärtnerei geschehen? Und wie gehen der Ort, die Schule und die Familien mit solch einer unglaublichen Tat um?

Am Montag, 10. Juli, beginnt vor dem Landgericht Hannover der Prozess gegen den verdächtigen Schüler aus Blumenau, der die Tat gegenüber der Polizei bereits eingeräumt hat. Die HAZ-Reporterinnen Jutta Rinas und Alina Stillahn sprechen im HAZ-Themenpodcast „Klar so weit?“ mit Moderator Felix Harbart darüber, was sie in den vergangenen Monaten bei ihren Recherchen in Wunstorf erlebt und herausgefunden haben.

Zweite Folge zum Fall schon am Montagmorgen, 10. Juli

Zu diesem Fall gibt es zwei Folgen des „Klar so weit?"-Podcasts. Die zweite erscheint am ersten Prozesstag, am Montag, 10. Juli.

Selbstverständlich gibt es den „Klar so weit?"-Podcast ebenfalls kostenfrei auf allen verbreiteten Podcast-Plattformen.

