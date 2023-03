﻿Zaza-Prozess: Viel schmutzige Wäsche um Club-Schließung vor Gericht

Seit Monaten tobt ein Streit um den geschlossenen Szene-Club Zaza am Raschplatz in Hannover. Der ehemalige Betreiber fühlt sich vom Vermieter und einstigen Kompagnon hintergangen. Ein Gerichtsverfahren fördert Details wie angebliche hohe Bargeldzahlungen und aggressive Strohleute zutage.

Derzeit geschlossen: Um den Szene-Club Zaza am Raschplatz tobt ein erbitterter Streit zwischen dem langjährigen Mitbetreiber und der Vermieterseite. Ob er in Kürze unter einem neuen Betreiber öffnet, ist wegen der Brandschutzauflagen offen.

Hannover. Nach dem Tod der einstigen Szene-Größe Jürgen Uhlenwinkel 2021 gehen die Konflikte um seinen Club Zaza munter weiter. Am Mittwoch trafen sich Uhlenwinkels letzter Mitgeschäftsführer Mohammad Reslan, der den Club noch eine zeitlang weiterbetrieb, und Geschäftspartner Roger Oude Luttikhuis, der in Doppelfunktion als Zaza-Vermieter und zugleich neuerdings auch Mitgeschäftsführer des Zaza Reslan den Zutritt verwehrt. Die Vorwürfe wiegen schwer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zaza-Verträge: Gütetermin scheitert

Reslan, der nach dem Tod zunächst als Notgeschäftsführer und später in verschiedenen Funktionen als Zaza-Chef fungierte, fühlt sich von Luttikhuis hintergangen. Unstrittig hatte der im vergangenen August überraschend die Schlüssel zum Club austauschen lassen. Die Begründung: Reslans Betreibergesellschaft sei in Zahlungsverzug. Da allerdings war der Club schon seit Monaten geschlossen, weil das Bauamt Brandschutzmängel reklamiert hat.

Amtsrichterin Astrid Schanze, zugleich ausgebildete Mediatorin, versuchte mehrfach, beide Seiten zu Kompromissen zu bewegen – vergebens. Der Gütetermin scheiterte, Ende April muss sie nun ein Urteil sprechen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

20.000 Euro in bar übergeben?

Spannender war aber ohnehin, was während der Erörterung aus dem Geschäftsgebaren der Gastronomieszene zu hören war. Demnach musste Reslans neue Firma laut Mietvertrag offenbar 20.000 Euro Altverbindlichkeiten aus der Uhlenwinkel-Epoche nachzahlen. Reslan beteuert, dies getan zu haben: in bar am 31. März 2022 im Raucherbereich des Zaza. Leider habe Empfänger Luttikhuis offenbar keine Quittung dabei gehabt, zitierte Richterin Schanze verwundert aus den Schriftsatz. Deshalb sei nun strittig, ob das Geld geflossen ist. Reslan will aber im Zweifelsfall einen Zeugen benennen.

Prozess ums Zaza: Betreiber Mohammad Ali Reslan (re.) mit Anwalt Jasper Mauersberg im Gerichtssaal – die Gegenseite war per Video zugeschaltet. © Quelle: Villegas

Oder die Sache mit dem Inventar. Reslans Anwalt Jasper Mauersberg listete auf, was seinem Mandanten alles zustehe. Außer der Club-Beschallung mit sechs Endstufen und großvolumigen Boxen auch 68 Barhocker, 28 Champagnergläser, ein mit Naturstein belegter Tresen, eine Eismaschine, zwei Großkühlgeräte und mehr. Der Luttikhuis-Anwalt Meiko Schwan sagt, das Verfahren drehe sich nur um die Herausgabe des Schlüssels, da müsse man nicht über das Inventar reden. Luttikhuis selbst sagt, das ganze Inventar sei in Containern gelandet. Reslan aber will mit Fotos belegen, dass seit Jahren die identische Einrichtung im Club ist.

Angeblich neuer Betreiber

Offenbar hat die Maxime als Eigentümerin der Gewerbeflächen im Bredero-Hochhaus bereits einen neuen Mieter eingesetzt, der nach Angaben von Luttikhuis den Club bald neu eröffnen will. Reslan sagt, das seien Strohleute von Luttikhuis, die „Abteilung schmutzige Geschäfte“, die nur dafür da seien, unliebsame Geschäftspartner rauszudrängen und dabei nicht zimperlich vorgingen. „Der neue Mietvertrag ist eine reine Täuschung für das Gericht“, sagt Reslan, und: „Ich hatte Herrn Luttikhuis blind vertraut. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er mich täuscht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Richterin Schanze lässt schließlich durchblicken, dass sie das Mietverhältnis für zerrüttet hält – dann ist eine Aufhebung immer begründbar. Sie hält aber möglicherweise zumindest eine Abstandszahlung an Reslan für angemessen. Darauf aber will sich an diesem Tag keine der Seiten einlassen. Und so wird es Ende April ein Urteil geben. Offenbar laufen parallel weitere Prozesse vor anderen Gerichten.

Bauamt fordert Lüftungsanlage

Wann das Zaza wieder öffnet, ist unklar. Unter anderem fordert das Bauamt den Einbau einer teuren Lüftungsanlage.