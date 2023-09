Landgericht Hannover

Der Angeklagte ist auch Rapper: Hamada K. soll im Februar einen 34-Jährigen in Hannover-Döhren erschossen haben.

Wenn Angehörige des mutmaßlichen Schützen von der Fiedelerstraße und die Opferfamilie am Landgericht Hannover aufeinandertreffen, gibt es dicke Luft – so auch am Mittwoch, 20. September. Die Wachtmeister konnten Handgreiflichkeiten verhindern. Doch es blieb emotional.

