﻿Organisierte Kriminalität: Anwalt der Baggerbande will Hintermänner nennen

Eine Bande aus Polen hat im vergangenen Jahr in der Region Hannover teure Geräte von Baustellen gestohlen. Der Schaden liegt laut Staatsanwaltschaft bei 400.000 Euro. Der Prozessauftakt am Dienstag im Landgericht Hannover gestaltete sich schwierig.

Prozessauftakt im Landgericht Hannover: Wojciech Z. sitzt seit neun Monaten in Untersuchungshaft. Er soll teure Geräte von Baustellen in der Region Hannover gestohlen haben.

Hannover. Der Prozess um die sogenannte Baggerbande hat am Dienstag mit erheblichen Problemen im Landgericht Hannover begonnen. Ein Angeklagter (35) erschien nicht. Sein Anwalt Sascha Gramm habe am Vorabend von einer unbekannten Person einen Anruf erhalten, dass sich der 35-Jährige derzeit in Polen aufhalte, teilte Richter Patrick Gerberding mit. Unklar, ob er noch zum Prozess erscheinen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und dann kam auch noch der Verteidiger von Wojciech Z. (53) zu spät, sodass die Verhandlung mit 15-minütiger Verspätung begann. Z. wird bandenmäßiger, gewerbsmäßiger Diebstahl in 18 Fällen vorgeworfen. V0m 15. Januar bis 31. Mai 2022 soll er mit mehreren, teils noch unbekannten Komplizen auf den Baustellen in der Region Hannover (Garbsen, Hemmingen, Neustadt, Wennigsen, Wunstorf, Ronnenberg und Hannover) auf Beutezug gegangen sein. Mini-Bagger, Stromaggregate, Kompressoren und Anhänger im Wert von insgesamt 400.000 Euro sollen die Diebe entwendet haben. Ein Teil der Beute stellte die Polizei am 31. Mai 2022 in Neustadt sicher.

Hauptangeklagten droht sehr hohe Freiheitsstrafe

In Werkstätten in Hemmingen und Neustadt sei das Diebesgut zwischengelagert worden, bevor es nach Polen gebracht wurde, verliest Staatsanwalt Alexander Dlugaiczyk aus der Anklage. Weil die Diebe häufiger mit einem weißen Opel Vivaro unterwegs waren, kamen die Ermittler der Bande auf die Spur. Bei einer Kontrolle wurde Wojciech Z. im Auto angetroffen. Er weist 25 Vorstrafen in Polen und Deutschland auf. Schon häufiger wurde er auch wegen Diebstahls verurteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am ersten Verhandlungstag ging es darum, ob eine Verständigung zwischen den Prozessparteien möglich ist. Und danach sieht es derzeit nicht aus. Wegen des hohen Schadens und der vielen Vorstrafen komme für Z. nur eine Haftstrafe von mehr als sieben Jahren infrage, erklärte der Staatsanwalt. „Da sind wir weit auseinander“, erwiderte Verteidiger Rainer Küster. Er kündigte an, die Hintermänner der organisierten Kriminalität zu nennen und den Verbleib der Baugeräte zu klären. Aber nur, wenn die Freiheitsstrafe unter drei Jahren liege.

Gericht fordert „Vorleistung“ des Angeklagten

Die 18. Strafkammer ließ sich darauf nicht ein. Sie hat im Falle eines Geständnisses für Z. eine Haftstrafe von sechs Jahren und acht Monaten bis sieben Jahren vorgeschlagen. Aber: „Weitere Angaben zu Hintermännern und dem Verbleib der Beute müssten geprüft und bewertet werden“, erklärte Richter Gerberding. Also sollten sich die Informationen des Angeklagten als richtig erweisen, müsse das strafmildernd berücksichtigt werden. Der Verteidiger erweckte nicht den Eindruck, als ob er in „Vorleistung“, so die Wortwahl des Richters, gehen wolle.

Lesen Sie auch

Im Falle des zweiten Angeklagten Mariusz S. (35) ist die Sache wesentlich leichter. Bei einem Geständnis sieht eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten und einem Jahr und neun Monaten vor. Anwalt Jonathan Westmüller und der Staatsanwalt erklärten sich einverstanden. S. wird nur eine Tat am 15. Januar 2022 in Hannover vorgeworfen.