﻿Sind Prüfungen zu schwer für Zugewanderte? Azubi scheitert am magischen Viereck

Ein Flüchtling aus Pakistan spricht fast fließend deutsch und ist in der Praxisprüfung nach der Elektrikerausbildung der Beste. In der theoretischen Prüfung aber scheitert er drei Mal an Begriffen wie magisches Viereck, Fremdfinanzierung und Tarifautonomiestärkungsgesetz.

Hannover. Eine Umdrehung noch an der Starkstromklemme, dann ist der Verteilkasten fertig verdrahtet. Die Kabel sind sauber gezogen, der Fehlerstrom-Schutzschalter wackelt nicht – auch an dieser Arbeit von Sheraz Chaudhry gibt es wieder nichts zu beanstanden. „Er macht einen richtig guten Job bei uns“, sagt sein Meister Mathias Puchta. Nur Elektrikergeselle durfte der 25-Jährige nicht werden. Er scheiterte in der Prüfung an Begriffen wie Tarifautonomiestärkungsgesetz, Fremdfinanzierung, Altersarmut und magisches Viereck.

Pakistanischer Elektro-Azubi fällt dreimal durch Gesellenprüfung

Wer diese Begriffe sofort und fehlerfrei erklären kann, der werfe den ersten Stein. Flüchtling Chaudhry, seit 2015 in Deutschland, konnte es nicht. Jedenfalls nicht präzise genug, jedenfalls nicht unter Prüfungsdruck. Dreimal scheiterte er im theoretischen Teil der Gesellenprüfung an solchen und ähnlichen Begriffen: 2020, 2021, 2022. Jetzt darf er die Prüfung nicht mehr wiederholen. Er arbeitet zwar weiter in seinem Ausbildungsbetrieb Elektro Denecke in Uetze – aber nicht als Elektriker, sondern als ungelernter Bauhelfer.

Das Überraschende bei alledem: Chaudhry spricht ziemlich fließend deutsch. Er versteht im Gespräch mit dieser Zeitung auch komplexe Sätze. „Aber wenn in einer Prüfung plötzlich völlig neue, schwierige Worte kommen, dann werde ich nervös“, sagt er: „Dann fällt mir das Verstehen schwerer als außerhalb von Prüfungen.“ Seine Muttersprache ist Pandschabi, eine Art Mischung zwischen Pakistanisch und Indisch. Er spricht auch die offizielle pakistanische Hauptsprache Urdu. Und neuerdings eben deutsch.

Bester Prüfling in der Praxis

Vor sieben Jahren ist Chaudhry nach Deutschland gekommen und gehört zu genau der Art Flüchtlinge, die in Sonntagsreden gern als künftige Facharbeiter und erhoffte Stützen der deutschen Gesellschaft beschrieben werden. „Statt abends mit irgendwelchen Kumpeln um die Häuser zu ziehen, ist er gleich nach seiner Ankunft gezielt in deutsche Vereine eingetreten, hat Volleyball gespielt und ist mit Deutschen Inliner gefahren, um die Sprache zu lernen“, lobt sein Chef Puchta.

Letzte Anweisungen: Sheraz Chaudhry (links) wird von seinem Chef Mathias Puchta instruiert. © Quelle: Sven Warnecke

Die dreijährige Ausbildung zum Elektriker habe Chaudhry blendend absolviert. Ausbilder Puchta will nichts beschönigen. Natürlich sei Unterstützung nötig gewesen, unter anderem Nachhilfe von Elektromeistern im Ruhestand. Mit Erfolg: Beim praktischen Teil der Gesellenprüfung habe Anwärter Chaudhry vom Lehrlingswart größtes Lob bekommen. Die Verdrahtung auf dem sogenannten Brett, einer großen Holztafel, sei die beste aller Prüflinge gewesen, hieß es. Dabei ist die Aufgabe anspruchsvoll: Der Prüfling bekommt einen imaginären Kundenauftrag und muss zunächst schriftlich und zeichnerisch umsetzen, wie die Bauteile zusammengesetzt werden sollen, und dann alles in Praxis zusammenschrauben.

„Die Amtssprache ist deutsch“

Der Test lief reibungslos. Bei den folgenden theoretischen Prüfungen war es anders, drei Jahre hintereinander. Aber muss das so sein, dass Menschen, deren Muttersprache nicht deutsch ist, bei der Gesellenprüfung an soziologischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fachbegriffen scheitern?

Beste Arbeit: Sheraz Chaudhry, Flüchtling aus Pakistan, bei der Vorbereitung des praktischen Teils der Gesellenprüfung zum Elektriker. Für eine solche Verdrahtung erhielt er das Lob, der beste Prüfling gewesen zu sein. © Quelle: privat

„Die Amtssprache ist deutsch – und deshalb werden die Prüfungen in deutsch abgelegt“, sagt Dieter Wallus aus Springe, der Landesausbildungsleiter der Elektroinnung. Und er findet: „Wir können die Aufgaben doch nicht einfacher machen, nur weil die Azubis nicht genug Leistung bringen.“ Während der Corona-Krise habe die Qualität der Ausbildung ohnehin nachgelassen, weil Berufsschulunterricht ausfiel oder im Onlineverfahren gegeben werden musste. Wallus sagt: „Die Prüfer können nicht irgendwelche Nasenwertungen geben, weil ihnen der eine Prüfling gefällt und der andere nicht.“ Alles richte sich nach klaren Vorgaben, und die gälten für alle gleich.

„Alle die gleichen Aufgaben“

Tatsächlich kommen die Prüfungsaufgaben durch eine komplexes Zusammenspiel verschiedener Institutionen zustande. Auf Bundesebene legt der Zentralverband der Elektro- und Digitalindustrie (Zvei) gemeinsam mit den Arbeitgebern, den Innungen und den Berufsschullehrern die Richtlinien für die Inhalte der Prüfungen fest. In Niedersachsen entwickelt daraus eine Kommission beim Landesinnungsverband die Aufgaben. „So stellen wir sicher, dass alle die gleichen Aufgaben bekommen“, sagt Wallus.

Hätten Sie es gewusst? Vier Beispiele, welche Begriffe Lehrlinge beherrschen müssen, wenn sie Gesellen etwa im Elektrikerhandwerk werden wollen: Tarifautonomiestärkungsgesetz: Hinter dem Zehn-Silben-Begriff verbirgt sich insbesondere die Einführung des Mindestlohns 2014. Deshalb wird das Gesetz in der Fachliteratur häufig ironisch als Tarifautonomieschwächungsgesetz bezeichnet, denn es schränkte die Freiheit der Tarifpartner (Arbeitgeber, Arbeitnehmer) ein, die seit 2014 keine Tarife unter Mindestlohn mehr vereinbaren dürfen. Außer den Mindestlohnregelungen definiert das Gesetz noch weitere Fragen der Zusammenarbeit von Tarifpartnern. Altersarmut: Wer im Alter weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens der Bevölkerung zur Verfügung hat, gilt in Deutschland als altersarm. Der Begriff Median wiederum zeigt an, dass aus den zugrunde gelegten Einkommen nicht ein Durchschnittswert gebildet wird, sondern ein besonderer Mittelwert, der die extremen Ausreißer nach oben und unten kappt. Fremdkapital: Fremdkapital ist das Gegenteil von Eigenkapital. Insbesondere bei Fonds- und Investorenfinanzierungen kam dem Fremdkapital zuletzt häufig eine immer stärkere Rolle zu, weil vor der Zinswende geliehenes Geld so billig war, dass Finanzierungen mit geringem Eigen- und hohem Fremdkapitalanteil beliebt waren. Daraus entstehen zum Beispiel Immobilienblasen. Magisches Viereck: Jede Volkswirtin und jeder Volkswirt kennt diesen Begriff. Er bezeichnet ein System des (erhofften) Gleichgewichts zwischen verschiedenen wirtschaftspolitischen Staatszielen, die gleichrangig erreicht werden sollen, nämlich Preisniveaustabilität, hoher Beschäftigungsstand, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum. Inzwischen wurde der Begriff zum magischen Sechseck erweitert. Klimaschutz und Gerechte Vermögensverteilung sind hinzugekommen.

Die jeweiligen Prüfer seien dann autark in ihrem Urteil. „Wenn jemand die theoretische Prüfung nicht besteht, dann gibt es immer die Möglichkeit einer mündlichen Nachprüfung“, sagt Wallus. Er glaube nicht, dass der Uetzer Azubi „nur wegen ein paar Begriffen durchgefallen“ sei.

Nachschauen im Internet

Andere Ausbilder bestätigen aber, dass zwischen Anspruch und Realität der Wissensvermittlung zuweilen große Differenzen bestehen. Installateurmeister Henner Kissing aus der Wedemark etwa hat derzeit zwei Auszubildene aus dem Irak bei sich im Betrieb. „Bei einer Aufgabenstellung aus der Berufsschule habe sogar ich nicht verstanden, was die Frage überhaupt bezweckt hat“, sagt er: „Da stand, dass man im Internet nachschauen soll, wenn man die Fachbegriffe nicht versteht.“

Elektromeister Puchta aus Uetze berichtet davon, dass teilweise „Multiple-Choice-Aufgaben mit dreifacher Verneinung“ gestellt würden: „Sogar mit Muttersprache deutsch ist das schwer zu verstehen – wie soll jemand mit einer fremden Herkunft so etwas durchdringen?“ Keinesfalls wolle er, dass die fachlichen Anforderungen an die Berufsausbildung heruntergesetzt werden. Wenn man es aber ernst meine damit, künftig Fachkräfte aus dem Ausland einzusetzen, dann müsse man zumindest Prüfungen anders gestalten.

Mehr Zeit bei Prüfungen und etwas Hilfe?

„Bei Führerscheinprüfungen ist es erlaubt, Dolmetscher mitzubringen“, sagt Puchta: „Warum ist es dann nicht erlaubt, dass Auszubildende in der Gesellenprüfung jemanden dabeihaben, der schwierige fachfremde Begriffe erklärt?“ Zumindest etwas mehr Prüfungszeit müsse für Menschen mit einer anderen Muttersprache gewährt werden.

Und er verweist noch auf ein weiteres Phänomen. „Wenn Menschen aus dem EU-Ausland in Deutschland arbeiten wollen, können sie ihre Ausbildung anerkennen lassen, ohne dass sie Deutschkenntnisse nachweisen müssen. Teilweise können die nicht Hallo sagen“, sagt Puchta. Bei Gesellen aber, die ihr Handwerk beherrschten und bei der Sprache große Fortschritte machten, dürfe man die Latte nicht höher hängen.

Von Conrad von Meding und Sven Warnecke