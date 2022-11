﻿Prunkvolle Immobilie in Linden: Wohnungen in historischer Villa Stephanus sind fertig

Die Villa Stephanus an der Lindener Gartenallee wurde erst im Krieg zerstört, dann vom Land als Polizeistation heruntergewirtschaftet, von Aktivisten besetzt und ist jetzt wieder stilvoll hergerichtet. Wer hier einziehen will, muss allerdings tiefer in die Tasche greifen.

Hannover. Nach jahrelangem Umbau erstrahlt die Villa Stephanus an der Gartenallee in Linden wieder in neuem Glanz. Sie dürfte jetzt zu den prunkvollsten Immobilien im an historischer Architektur nicht armen Stadtteil gehören. Die ehemalige Polizeistation wurde zu einem Wohn- und Gewerbehaus umgebaut. Mit der Gold- und Sandsteinornamentik und den vielen Architekturschnörkeln mag das Gebäude auf den ersten Blick etwas überladen wirken. „Aber so hat man damals gebaut, und ich bin ein Fan der originalen Wiederherstellung“, sagt Eigentümer Fritz Hein.

Die Immobilie war zeitweilig ein heiß diskutierter Zankapfel in Linden. Gegnerinnen und Gegner einer Gentrifizierung hatten das ehemals öffentliche Gebäude sogar besetzt, sie fürchteten Maximalmietpreise nach Verkauf und Sanierung. Jetzt kann man sagen: Sie haben Recht behalten. Die Quadratmetermieten für die Wohnungen in den wieder aufgestockten Obergeschossen liegen zwischen 16 und 19 Euro kalt. „Aber der Eigentümer macht damit keine Gewinne, ganz im Gegenteil. Es ist ein Liebhaberobjekt“, sagt Maklerin Christine Koch vom Unternehmen Dahler, das die Immobilie vermarktet.

Eigentümer Hein, der das vom Land Niedersachsen heruntergewirtschaftete Gebäude der alten Polizeistation gekauft hatte, schweigt höflich zur Gesamtsumme der Investition. „Aber Sie können sich wohl denken, dass die originalgetreue Restaurierung solch einer Immobilie nicht kostendeckend zu haben ist“, sagt er. Der studierte Zahnarzt, ein gebürtiger Franke, der „wegen des Studiums nach Hannover gekommen und der Liebe wegen geblieben ist“, nimmt sich als Privatmann historischer Bauten an und stellt sie wieder her. Sein bisher bekanntestes Objekt: Die einzige erhaltene Renaissancefassade des Hauses Lavesstraße 89, die er mit jahrelangem Aufwand wiederhergestellt hat. Aber auch das Gebäude Leinstraße 25 am Landtag, in der das Restaurant „Klickmühle“ untergebracht ist, gehört seiner Immobilienfirma.

Umbau begann im Jahr 2011

Die Villa war 1900 vom Ziegeleibesitzer Richard Stephanus errichtet worden. Im Zweiten Weltkrieg verlor sie durch Bombentreffer ihren gesamten Dachaufbau und sah deshalb etwa 70 Jahre lang irgendwie kastriert aus. 2011 zog die Polizei aus, seitdem ziehen sich die Umbauarbeiten.

Allein vier Jahre hat die Planung nach Angaben von Eigentümer Hein gedauert. Das Fundament musste stabilisiert werden, Fliesen wurden nachgebrannt und das Sandsteinportal sowie die Fenstereinfassungen von „vielen vielen Schichten Farbe befreit“, beschreibt Hein. „Viele Leute glauben gar nicht, dass das original ist, was darunter zum Vorschein gekommen ist.“ Handwerker haben die beiden Fachwerktürme mit dem dazwischenliegenden Großgiebel aufgesetzt und all die kleinen Intarsien herausgearbeitet, die die Fassade schmücken.

„Das Gebäude sah so traurig aus“

Innen hatte 2015 behutsam die Entkernung begonnen. Vor allem die prächtige Eingangshalle mit dem historischen Treppenhaus ist jetzt bis auf Restarbeiten wiederhergestellt. „Alles ist stilvoll herausgearbeitet und fantasievoll ergänzt“, sagt Maklerin Koch. In den Sockeletagen ziehen überwiegend gewerbliche Nutzungen ein, die vier wieder aufgesetzten Einheiten sind Wohnungen geworden. Innen werden noch frisch hergerichtete Bleiverglasungen in die Türen eingesetzt. Außen laufen die letzten Pflasterarbeiten, auch die Garagen fehlen noch.

War lange Zeit ein Polizeirevier: die Villa des Senators Stephanus an der Gartenstraße (Hannover). Die Rundtürme waren dem Krieg zum Opfer gefallen. © Quelle: Repro Oliver Kühn

Ursprünglich war die Fertigstellung für Ende 2020 geplant. Dass es nun doch erneut länger gedauert hat und die Preise für Material und Arbeit weiter gestiegen sind, schmerzt Hein zwar, aber er bereut das Projekt nicht. „Das Gebäude sah so traurig aus, irgendwie war es meine Aufgabe, ihm seinen alten Glanz unter Berücksichtigung moderner Wohnverhältnisse zurückzugeben“, meint Hein. Dass die Mieten in diesem besonderen Haus jetzt nicht für jeden erschwinglich sind, findet er nicht ehrenrührig. „Sogar die kommunale Wohnungsbaugesellschaft nimmt in besonderen Immobilien wie dem Neubau am Marstall ähnliche Mietpreise“, sagt er.

Ohne Türme: So sah die Villa Stephanus im Jahr 1989 aus. © Quelle: Michael Thomas

Irgendwann für Besucher geöffnet?

Eigentümer Hein kann sich vorstellen, die Villa Stephanus zum Tag des offenen Denkmals oder zu anderen Anlässen für Besucherinnen und Besucher zu öffnen. Dann können sich Interessierte davon überzeugen, wie es im Inneren solch eines Prunkbaus aussieht.