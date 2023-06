﻿Die „Performance and Style Days“ sind 2023 wieder auf dem Messegelände

Hannover. Vom 07. bis 09. Juli kommen Autoliebhaber und Tuningfans auf dem Messegelände in Hannover auf ihre Kosten: Denn die „Performance and Style Days“, kurz „PS-Days“, finden nach ihrer Premiere im letzten Jahr erneut statt. Das Event besteht aus einer Kombination aus Messe mit Ausstellern der Tuning- und Performanceszene, einem großen Private Car Bereich und einer Showstrecke. Dabei stehen stets Veredelung, Individualisierung und Leistungssteigerung von Fahrzeugen im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „PS-Days“ sind ein Ort für Gleichgesinnte, um sich über die neuesten Tuning-Trends, Technologien und eigene Projekte auszutauschen und sich voneinander inspirieren zu lassen. Dazu gibt es Monstertruck- und Motorrad-Showeinlagen und Probefahrten mit Elektroautos auf dem Messegelände. Auf der Showstrecke, die an die Achtelmeile angelehnt ist, zeigen Fahrerinnen und Fahrer mit Fahrzeugen mit mehr als 1.000 PS ihr Können.

Zuwachs bei den Ausstellern

Mehr als 120 Aussteller präsentieren auf insgesamt 100.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ihre Produkte und Neuheiten aus den Bereichen Fahrwerk und Performance, Optik und Karosserie, Pflege und Reinigung, Audio und Technik sowie Lifestyle und Fashion und bieten den Besucherinnen und Besuchern alles, was das Tuningherz höherschlagen lässt. „Wir freuen uns über die großartige Resonanz der Aussteller zur Premiere in 2022 und begrüßen in diesem Jahr mit Freude auch viele neue Aussteller, die sich im letzten Jahr noch als Besucher ein Bild von den ,PS-Days’ gemacht haben“, sagt Projektleiterin Lisa Böllert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Eintrittskarten für die „PS-Days“ gibt es bereits online zu kaufen: Die Tageskarte kostet 16 Euro, die Dauerkarte 33 Euro und die Familienkarte 36 Euro. An der Tageskasse gibt es einen Zuschlag von 2 Euro pro Ticket, aber auch ermäßigte Tagestickets für 13 Euro.

HAZ