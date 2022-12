﻿Neuer Standort: PSD-Bank Hannover feiert Einzug in modernes Gebäude in der List

„Waffenfreie Zone“ in Hannover: So kontrolliert die Polizei am Hauptbahnhof

Junge Männer in Partystimmung, Alkohol, Messer: Auch in der Adventszeit kann das eine explosive Mischung sein. Um blutige Auseinandersetzungen mit Waffen zu verhindern, gilt an den Adventswochenende ein Verbot gefährlicher Gegenstände am Hauptbahnhof. Das kontrolliert die Bundespolizei. Ein Streifzug.