﻿„Wir sind Mütter, keine Psychiater“: Wie Eltern von psychisch kranken Kindern für mehr Hilfe und Teilhabe kämpfen

Auch Eltern brauchen Hilfe: Immer mehr Eltern von psychisch kranken Kindern suchen Rat und Unterstützung in der Selbsthilfegruppe Unikat , die Angelika Krömer in Hannover leitet.

Hannover. Es ist buchstäblich eine systemische Erkrankung. Kinder und Jugendliche leiden an Depressionen, Psychosen, Zwängen und Essstörungen – und die Familie, Eltern, Großeltern, Geschwister stecken dabei mittendrin im Sog von Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit.

Gemeinsame Wege aus dem Dunkeln

Die Tochter von Meike hat schon mit 11 Jahren begonnen, sich selbst zu verletzen, mit 13 hat sie bereits zwei Klinikaufenthalte in der Psychiatrie hinter sich. Die Tochter von Angela ist irgendwann einfach nicht mehr aufgestanden, nicht zur Schule gegangen, hat sich nicht mehr geduscht, nicht mehr gegessen – „ich konnte mit niemandem darüber sprechen“. Und der Sohn von Barbara ist gerade 14 Jahre alt, als er in eine tiefe Depression fällt, sich isoliert und Wahnvorstellungen bekommt. Mit etlichen anderen Müttern – es kommen kaum Väter – sitzen sie alle in einem Raum einer Gemeinde – und reden.

Sie sind verzweifelt, aber sie sind alle auch längst ins Handeln gekommen. Was nicht so einfach ist. „Es gibt einfach immer noch zu wenig Therapie- und Hilfsangebote, sagt etwa Sabine. Sie hat die Selbstverletzungen ihrer Tochter lange nicht bemerkt, das Stimmungstief als Pubertäts-Problem abgetan. „Wir sind Mütter, keine Psychiater. Hier profitieren wir von den anderen, die ähnliches erleben und Wege suchen und finden, um aus dem Dunkeln zu kommen.“ Und man sei nicht allein.

Mehr Beratung, mehr Prävention

Angelika Krömer hat selber schwere Zeiten mit ihrem mittlerweile erwachsenen Sohn hinter sich, der für seine psychischen Probleme vor allem die Mutter verantwortlich gemacht hat. Sie hat die Gruppe Unikat ins leben gerufen, für betroffene Eltern aber vor allem auch für deren kranke Kinder, von denen jedes ein Unikat sei. Vor zehn Jahren kam ein halbes Dutzend Frauen, jetzt stehen 60 Betroffene auf der Warteliste, und es werden immer mehr.“ Angelika Krömer möchte aber nicht nur eine zuverlässige Plattform schaffen, auf der betroffene Mütter und Väter sich austauschen können. „Familien brauchen dringend Hilfs- und Beratungsangebote. Durch eine Prävention für psychische Gesundheit könnte man betroffenen jungen Menschen und ihren Familien viel menschliches Leid ersparen.“ Die Unikat-Gruppe kämpft daher nicht nur in eigener Sache. Sie fordert mehr Unterstützung und vor allem auch Inklusion und Teilhabe für die jungen Menschen.

Unikat – Gemeinsam stark für psychisch kranke Kinder Seelische Probleme eines Familienmitgliedes belasten und verändern das ganze System Familie: Eltern haben oft einen langen Weg hinter sich – angefangen von der wachsenden Erkenntnis, dass das Kind „anders“ ist, bis zur Einsicht: Das Kind ist psychisch krank oder zumindest gefährdet zu erkranken. Viele Eltern müssen tagtäglich mit ansehen, wie das Kind sich verändert und zurückzieht. Sie gehen oft jahrelang über eigene Belastungsgrenzen und fühlen sich mit ihren Sorgen allein gelassen. Im Gegensatz zu Eltern von Kindern mit anderen Behinderungen werden sie schnell als die Schuldigen identifiziert. Hilfsangebote gibt es kaum. Da setzt die Selbtshilfegruppe Unikat an. Sie setzt sich ein für mehr unterstützende Angebote für Familien, einen Trialog in der Behandlung und Begleitung der Kinder (Kinder, Ärzte, Eltern) sowie dem Anspruch, dass die kranken Kinder ein Recht auf Inklusion und Teilhabe haben und nicht einsam am Rand der Gesellschaft leben müssen. Kontakt: Angelika Krömer, Telefon: (0511) 9734417, unikatgruppe@gmx.de, Internet: www.unikatfamilien.de Eltern und ihre Kinder erhalten zudem Hilfe und Beratung unter anderen in der Psychiatrischen Institutsambulanz der MHH, der Kinder – und Jugendpsychiatrischen Institutsambulanz der Kinderklinik auf der Bult, der sozialpsychiatrische Dienst der Region sowie im Winnicott Institut.

„Unsere Kinder können monatelang nicht zur Schule gehen, keine Ausbildung machen“, sagt Ulrike, die sich unfreiwillig als Anwältin für ihren Sohn empfindet, der kein Tageslicht mehr ertragen kann.. „Sie wechseln vom Klinikaufenthalt nach Hause – und da muss dann jemand da sein. Liebend, fürsorgend, aber voller Angst und vor allem unprofessionell.“ Psychisch kranke Kinder würden oft isoliert, „wir als Eltern versuchen vieles aufzufangen – das geht aber sicher nicht mit zwei Vollzeitstellen“, so die vierfache Mutter. Darya hat komplett aufgehört zu arbeiten, als auch ihre zweite Tochter begann, sich die Arme aufzuschneiden, Meike arbeitet nur noch halbtags bei einem sehr verständnisvollen Arbeitgeber, wo sie sich ihre Stunden je nach Tagesform der Tochter selbst einteilen kann.

Angst und Schuldgefühle

In dem nüchternen Raum berichten die Mütter davon, wie unverstanden sie sich von Profis fühlen, wie hilflos, allein, überfordert und vor allem immer wieder schuldig. „Wenn ich mein Kind in stationäre psychiatrische Betreuung gebe, dann habe ich gelernt: ich bin als Mutter raus, vielleicht liegt das Problem ja bei mir.“ Susanne verletzt das immer wieder. Ihr Sohn ist mit gerade 16 Jahren von der Klinik direkt in eine therapeutische Wohngruppe gekommen. Seine Mutter sehen möchte er nicht, der unfreiwillige Auszug liegt mittlerweile fünf Jahre zurück. „Irgendwie habe ich das alles aus der Hand gegeben.“

„Das Bündnis gegen Depression müsste man umbenennen in Bündnis für psychische Gesundheit – es gibt so viele andere psychische Erkrankungen“, findet Angelika Krömer. Schwierige Beziehungen, Psychosen, Suizidgedanken, ein enormer innerer Druck, der zu Essstörungen, Selbstverletzung oder auch Drogenmissbrauch führe, gehörten dazu. „Viele dieser jungen Menschen sind sehr intelligent und sensibel, haben aber eine geringe Frustrationsschwelle und können vor allem Grautöne nicht mehr wahrnehmen“, meint Krömer. Und während es für Menschen mit anderen Beeinträchtigungen viele Angebote oder auch Werkstätten für eine Teilhabe gebe, müssten bei psychisch kranken Kinder immer noch viel zu oft die Eltern eine zentrale Unterstützer-Rolle spielen. Das kann auch mal ein Teufelskreis sein.

Aufopferung ist keine Alternative

Therapieren können die Eltern der Unikat-Gruppe ihre Kinder nicht, aber sie wollen helfen, nicht zuletzt sich selber. „Aufopferung ist keine Alternative, wir können nicht heilen – auch damit müssen wir lernen, umzugehen. Bei Unikat geht es um Informationen, um Entlastung genauso wie um Tipps und emotionalen Austausch. Und ums Weinen“, erzählt Martina. Ulrike hat vor allem Angst, wenn sie ihr Kind an manchen Wochenenden mit nach Hause nehmen kann. Oder muss? „Ich nehme dann quasi ein Experiment mit nach Hause. In der Woche muss es zwingend in stationäre Behandlung, am Wochenende aber darf es raus. Das ist ein Widerspruch und eine enorme Belastung und verändert zudem das komplette Familiengefüge.“

Meike lässt sich deshalb von einer Therapeutin coachen. Und gibt die Erfahrungen in die Gruppe weiter. Sabine fragt sich immer wieder, was sie falsch gemacht hat, dass es ihrer Tochter so schlecht geht, es kaum noch Zugang gibt oder dann wieder ein übersteigertes Nähebedürfnis. „Gut, dass ich hier bin. Ich kann reden über meine Panikattacken und auch über die größte Angst der Betroffenen – dass sich das Kind etwas antut. Die Angst und die Schuldgefühle, daran kann man zerbrechen.“

Kein durchgängiges System

Angela kann diesmal so etwas wie eine Erfolgsgeschichte erzählen. Ihre Tochter hat mit Mitte 20 eine Ausbildung begonnen, sie ist verliebt und ein Stück weit wieder im Leben angekommen. „Die Kinder geben sich ja auch Schuld“, betont sie. Sie habe es geschafft, nach Jahren zu der Erkenntnis zu gelangen, auch gut für sich selber zu sorgen, sagt Angela. „Ich dachte, nur als starke Mutter kann ich meiner Tochter helfen.“ In der Gruppe gibt es aber auch Mütter, deren Kinder längst erwachsen sind und doch wieder zu Hause versorgt werden müssen – weil sie alleine nicht zurecht kommen.

Birgit erzählt von dem 29-Jährigen, der immer wieder unter Halluzinationen leidet, aber „krankheitsuneinsichtig“ ist. „Das bringt uns weit über unsere Grenzen, wir versuchen ihm seine Welt so klein wie möglich zu machen, damit nichts passiert.“ Schwierig bei einem erwachsenen Mann, der sich als gesund empfindet. „Wir fühlen uns alleine gelassen, brauchen eigentlich auch einen Therapeuten.“ Der Boden unter den Füßen sei längst verschwunden, berichtet auch Ulrike. Ihr fehlt die Durchgängigkeit im System von Arzt- Klinik, therapeutisches Wohnen und der Einbeziehung von Familie.

Kraft zum Weitermachen

Nadine hat die ganze Zeit geschwiegen. Im Teenageralter wurden ihre Töchter krank, zunächst die Große mit Traurigkeit, Schulverweigerung, Suizidabsichten. „Vier stationäre Aufenthalte haben wir hinter uns.“ Nadine sagt wir, die ganze Familie ist betroffen, mittlerweile auch die jüngere Schwester. Sie leidet unter Waschzwang. „Ich brauche Hilfe, die jungen Menschen brauchen Hilfe.“ Wo würden die kranken Jugendlichen, die man auf absehbare Zeit nicht in die Welt schicken kann, ihren Platz in der Gesellschaft finden? Es brauche mehr Angebote, die die Menschen dort abholen, wo sie gerade sind. Alle, auch die Angehörigen. Die Unikat-Selbsthilfegruppe ist eines davon. Jede Woche ein bisschen Halt für die Kraft zum Weitermachen.