﻿PUR kündigt für 2024 zwei Konzerte auf der Gilde-Parkbühne an

Hannover. Unter dem Motto „Persönlich – Unter freiem Himmel“ kündigt die Band PUR eine Open-Air-Tournee für das kommende Jahr an. Im Frühjahr bespielte die Band erst etliche Hallenbühnen. Auf der kommenden Tour spielt die Band um Frontmann Hartmut Engler ihr aktuelles Top-Ten-Album „Persönlich“ live bei insgesamt 25 Terminen. Dabei ist Hannover die einzige Stadt, in der PUR gleich zweimal spielen wird: am 16. und 17. August auf der Gilde-Parkbühne.

Auf dem Programm steht ein musikalischer Sommer der Emotionen, bei dem selbstverständlich auch die großen Hits und Hymnen aus mehr als 40 Jahren Bandgeschichte nicht fehlen dürfen. Dazu gehören echte Klassiker der deutschen Popgeschichte wie „Wenn Du da bist“ bis hin zu „Abenteuerland“.

PUR in Hannover: Vorverkauf bereits gestartet

Ein erster exklusiver Vorverkauf für die PUR Open Airs 2024: „Persönlich – Unter freiem Himmel“ hat bereits am Dienstag, 11. Juli, um 10 Uhr bei O2 begonnen. Im HAZ/NP-Ticketshop sind ab Donnerstag, 13. Juli um 10 Uhr weitere Tickets im Vorverkauf erhältlich. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Freitag, 14. Juli um 10 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen sowie über die bundesweite kostenpflichtige Ticket-Hotline: 01806 57 00 00.

