﻿Queerfeindliche Angriffe beim CSD Hannover: Polizei wertet Aussagen aus

Hannover. Nach mehreren Gewalttaten gegen queere Menschen in Niedersachsen und Bremen dauern die Ermittlungen an. Zum Angriff gegen zwei Teilnehmende des Christopher Street Days (CSD) in Hannover am 27. Mai würden zurzeit die Zeugenaussagen ausgewertet, teilte ein Polizeisprecher mit. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte die Angriffe als „erschütternd und schockierend“ bezeichnet und scharf verurteilt. Im Nachgang kamen weitere queerfeindliche Straftaten während des CSD ans Licht.

Ebenfalls keine Fortschritte gibt es beim Überfall auf eine Transfrau am 15. Juli. Die 44-Jährige wurde den Angaben zufolge von sechs Männern zunächst beleidigt und dann geschlagen. Nachdem sie gestürzt war, traten die Männer auf sie ein und bespuckten sie. Die Polizei Hannover ermittelt wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage und wegen gefährlicher Körperverletzung. Da die Tat als Hasskriminalität mit queerfeindlichem Hintergründe gilt, ist der Staatsschutz eingeschaltet.

Attacke auch beim CSD Braunschweig

Erst am vergangenen Sonnabend wurde ein Teilnehmer des „Sommerlochfestivals“ in Braunschweig angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen und traten fünf Personen den 22-Jährigen „aufgrund seines Erscheinungsbildes“. Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) zeigt sich schockiert: „Queerfeindlichkeit und Gewalt dürfen keinen Raum bekommen.“ Das Sommerlochfestival steht unter dem Motto „Bunt gegen Gewalt – Angstfrei leben“, es bildet in Braunschweig das Rahmenprogramm zum CSD.

In Bremen wiederum sucht die Polizei nach Zeugen, die einen Angriff auf einen 16-jährigen, transidenten Jungen am Mittwoch, 9. August, beobachtet haben. Sechs bis sieben Jugendliche im Alter zwischen 16 und 20 Jahren sollen das Opfer in der Bremer Altstadt bedrängt und auf den Hinterkopf geschlagen haben. Anschließend seien sie geflohen. Die Polizei vermutet transfeindliche Motive.

Queerfeindliche Straftaten nehmen zu

In Niedersachsen haben dem Innenministerium zufolge in den vergangenen Jahren Gewalttaten gegen queere Menschen zugenommen. Von 2020 bis 2022 habe es im LSBTI-Kontext einen Anstieg der Fälle vom mittleren in den hohen zweistelligen Bereich gegeben. LSBTI steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Fälle, in denen die sexuelle Identität und Orientierung der Opfer Motiv sind, werden bundeseinheitlich als „politisch motivierte Kriminalität“ erfasst.

