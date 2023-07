Queerfeindlicher Angriff am Steintor: Männer verprügeln Transfrau

Hannover. Mehrere Männer haben am Samstag, 15. Juli, eine Transfrau am Steintor verprügelt. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die 44-Jährige wurde verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach Polizeiangaben wartete die Frau gegen 20.40 Uhr vor einem Imbiss an der Reuterstraße im Steintorviertel, als sechs Männer dort vorbeikamen.

„Die Männer beleidigten die Transfrau und schlugen sie im Anschluss“, sagt Janique Bohrmann von der Polizei Hannover. Die Täter ließen nicht von ihr ab: Als die 44-Jährige zu Boden stürzte, soll die Gruppe auf ihr Opfer eingetreten und es angespuckt haben. Dann flüchteten die Männer in Richtung Lützowstraße. „Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor“, so die Polizeisprecherin. Die Verletzte begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Staatsschutz ermittelt zu queerfeindlichem Angriff

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage und wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Da die Tat Hasskriminalität aufgrund queerfeindlicher Hintergründe darstellt, ermittelt der Staatsschutz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer (0511) 109-5555 zu melden.

Menschen, die schon ähnliche Situationen, wie beispielsweise queerfeindliche Beleidigungen, erlebt haben, können sich bei den LSBTIQ-Ansprechpartnern der Polizei melden. Sie sind unter der E-Mailadresse lsbtiq@pd-h.polizei.niedersachsen.de oder unter Telefon (0511) 1095214 erreichbar.

