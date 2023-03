﻿Queerfreundliche Medizin: Dieser Hausarzt hilft in Hannover

Hannover. „Sind Sie eher der Mann oder die Frau in der Beziehung?“ Das ist eine von vielen übergriffigen Fragen von Menschen, die eigentlich helfen sollten. Doch bei Ärzten, in Praxen oder Krankenhäusern, kommt nicht nur zu verbalen Diskriminierungen. Der hannoversche Hausarzt Christian Wichers schildert Situationen, in denen Ärztinnen und Ärzte den Menschen der queeren Community notwendige medizinische Behandlungen aktiv vorenthalten

 In der Hausarztpraxis am Kröpcke ist das anders. Während die Patientinnen und Patienten auf den Fahrstuhl warten, schauen sie auf das Praxisschild mit dem Aufkleber „Queermed Deutschland“. Denn die Hausarztpraxis von Christian Wichers ist eine von zwei Praxen in Hannover, die in dem Verzeichnis für queerfreundliche und sensibilisierte Praxen aufgelistet ist.

Laut der Deutschen AIDS-Hilfe berichten 77 Prozent der trans-Menschen über negative Erfahrungen im Gesundheitswesen. Erfahrungen geprägt von Unsicherheiten, Vorurteilen bis hin zu Zurückweisungen. Christian Wichers möchte das ändern. „Queerfreundlichkeit ist für mich eine Haltung“, sagt der Mediziner. Es gehe darum, Menschen aus dem queeren Kontext zu akzeptieren und ihnen mit Offenheit zu begegnen. „Queerness ist ein Ausdruck der sexuellen Orientierung und der geschlechtlichen Identität“, sagt Wichers. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beschreibt mit dem Begriff „queer“ Menschen, die die gesellschaftliche Norm der Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit, also die ausschließliche Unterteilung in die Kategorien „Mann“ und „Frau“, ablehnen.

Queermed Deutschland: Schon im Treppenhaus setzt Wichers mit dem bunten Aufkleber ein Zeichen, sichtbar für alle Besucherinnen und Besucher seiner Praxis. © Quelle: Sophie Kirchhoff

Gütesiegel: Praxis Vielfalt

„Immer öfter wurde ich dann mit dem Thema konfrontiert“, erzählt der Mediziner. Er arbeitet seit 15 Jahren als Allgemeinmediziner am Kröpcke. Zu Beginn arbeitete er noch ohne Schwerpunkt. „Ich wollte mich in dem Bereich sicherer fühlen“, sagt er. Er machte die Zusatz-Weiterbildung in dem Fachbereich Sexualmedizin. Gemeinsam mit seinem Praxisteam bildete er sich fort und erhielt so das Gütesiegel der Deutschen AIDS-Hilfe, „Praxis Vielfalt“. „Das habe ich nicht gemacht, weil ich musste, sondern weil ich Lust darauf hatte“, sagt der Arzt.

Außerdem begann er, sich ehrenamtlich in „Niedersachsens Queeren Zentrum-Andersraum e.V.“ und der „Hannöverschen AIDS-Hilfe“ zu engagieren. „Ich habe immer mehr Menschen aus der Community kennengelernt“, sagt Wichers. Er ist selbst Teil der queeren Community, betont jedoch, dass ein queerer Hintergrund nicht nötig sei. „Das verbindende Element ist nicht die Queerness, sondern eine akzeptierende und einladende Haltung“, schildert der Arzt.

„Ich akzeptiere Unsicherheiten, aber keine Vorurteile“

In der Wirklichkeit steht die Unsicherheit der Offenheit im Weg. „Die Patientinnen und Patienten werden körperlich und verbal angegangen“, sagt Wichers. „Die Wunschvornamen und Wunschpronomen von trans-Personen werden ignoriert“, sagt er. Vorurteile, Neugier bis hin zu Voyeurismus seien Probleme im ärztlichen Kontakt. „Finden Sie das normal? Was sagen Ihre Eltern dazu?“, nennt Wichers verbal übergriffige Beispiele. Diese Fragen zur sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität stellte eine Ärztin einer erwachsenen Person in der Notaufnahme, ohne jegliche medizinische Relevanz.

Während sich Wichers der Unsicherheit stellt und fortbildet, schicken andere Ärztinnen und Ärzte die Patientinnen und Patienten weiter oder weisen sie direkt ab. Das Personal einer urologischen Praxis wies einen trans-Mann nach geschlechtsangleichender OP ab. Dabei ging es nur um eine reguläre Kontrolle nach der Operation. Sie hätten einen solchen Fall noch nicht betreut, schildert Wichers die genannte Begründung. Wichers selbst nahm sich des Patienten schlussendlich an. Außerdem verwehren manche Ärztinnen und Ärzte den Menschen der queeren Community notwendige Medikamente, Testungen und Impfungen, sagt der Mediziner. Die Stiko (Ständige Impfkommission) empfiehlt Männern, die mit Männern Sex haben, eine Hepatitis A und B Impfung. Auf Nachfrage der Betroffenen verweigern einige Behandelnde diese Impfung aktiv, sagt der Arzt. So verhindern sie den bestmöglichen Schutz der Männer.

„Wir schaffen das nicht alleine“

Dieser Zustand habe Folgen. „Das führt dazu, dass sie Gesundheitsinstitute meiden und Vorsorgeuntersuchungen unterlassen“. Außerdem löse es psychische Leiden und Identitätskonflikte aus, sagt Wichers. „Wir müssen aus unseren Komfortzonen raus, um etwas zu verändern“, sagt er. Das beginne am Empfang. Ein Regenbogenschild neben der Garderobe und die Frage nach dem Wunschvornamen– „das präsentiert Offenheit für alle“, sagt der Arzt. Um der Unsicherheit und dem Mangel an spezialisierten Fachkräften entgegenzuwirken, bedarf es Fortbildungen und ärztlichen Austauschs. Das beginne schon im Medizinstudium, sagt Wichers.

Mittlerweile seien etwa 20 Prozent seiner Patientinnen und Patienten Teil der queeren Community. Keiner der übrigen 80 Prozent habe sich bisher negativ darüber geäußert. „Alle fühlen sich wohl“, sagt Wichers. Es brauche mehr Hausarztpraxen, die eine offene Haltung präsentieren, „als eine Einladung für die Community“, sagt er. „Wir haben schon vieles überwunden. Jetzt müssen wir es aufrechterhalten und verteidigen“. Er setze Hoffnung in die kommende Generation der Ärztinnen und Ärzten, „sie definieren sich über Gemeinsamkeiten, nicht über Unterschiede“, sagt Wichers.