﻿3000 Menschen bei „Querdenker“-Demo in der City: „Es ist wie in der DDR“

Unter dem Motto „Der Norden steht auf“ haben am Sonnabend zahlreiche Gruppen aus der „Querdenker“-Szene in Hannover demonstriert. Ein Zusammentreffen mit Teilnehmenden der Wahlveranstaltung der SPD an der Marktkirche konnte die Polizei verhindern.

Hannover. Etwa 3000 Menschen aus der "Querdenker"-Szene haben nach Polizeiangaben am Sonnabend unter dem Motto "Der Norden steht auf" in Hannover demonstriert. Größere Zwischenfälle gab es nicht. Das lag wohl auch daran, dass die Route des Aufzugs durch die Innenstadt kurzfristig von der Polizei geändert wurde: Die "Querdenker" wurden weiter an der Wahlveranstaltung der SPD mit Ministerpräsident Stephan Weil und Kanzler Olaf Scholz vorbeigeführt, als vorher angegeben.

Die Versammlung startete um 13 Uhr mit Kundgebungen und Musikdarbietungen. So gab es etwa umgetextete Lieder von Berthold Brecht, denen der Künstler einen Corona-Kontext verpasste. Die Pandemie und ihre Folgen waren auch Thema in den Redebeiträgen: Impfpflicht, Nebenwirkungen der Vakzine und vor allem der Eingriff in die Grundrechte in Form von Corona-Beschränkungen trieben die Menschen weiter um.