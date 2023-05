﻿„Querdenker“-Demo am Sonnabend: Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der City

Gruppierungen aus der „Querdenker“-Szene haben für Sonnabend, 13. Mai, eine Kundgebung am Opernplatz und eine Demo durch die Innenstadt angekündigt. 2000 Teilnehmende sind angemeldet. Auch ein Gegenprotest hat sich formiert. Die Polizei rechnet mit starken Einschränkungen für den Verkehr.

