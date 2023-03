﻿Quereinsteiger in Kitas: Drei Erzieherinnen und Erzieher berichten von ihrem Wechsel

Für mehr Sicherheit auf der Schiene: Die Gewerkschaft der Polizei fordert, dass auch Polizistinnen und Polizisten in Zivil künftig den Nahverkehr in Niedersachsen kostenlos nutzen dürfen. In Schleswig-Holstein soll das nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug in Brokstedt möglich sein. Kommt ein solcher Schritt auch für Niedersachsen?