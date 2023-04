﻿Radfahrrampe an der Wasserkunst Herrenhausen: Bauzeit hat sich verdoppelt

Die wichtige Fahrradverbindungen zwischen Limmer und Herrenhausen ist seit mehr einem Jahr gesperrt. Grund ist der Anbau einer Rampe an die Leinebrücke am Herrenhäuser Wehr. Die Arbeiten sollten von April bis November dauern – und sind immer noch nicht fertig.

Hannover. Wer mit dem Fahrrad aus Limmer in Richtung Herrenhausen und Nordstadt fahren will, zum Beispiel zur Uni, muss seit mehr als einem Jahr massive Umwege in Kauf nehmen. Die Bauzeit für eine Fahrradrampe auf der Nordseite der Leinebrücke am Wehr Herrenhausen hat sich mehr als verdoppelt. Angesetzt war von die Zeit von April bis November 2022. Jetzt wird sie nicht mal im April 2023 fertig.