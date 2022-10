﻿Radlerin (72) wird in Hannover-Südstadt Opfer eines Unfallflüchtigen

Eine Radlerin (72) musste auf der Lutherstraße in Hannover vor einem zu schnellen Auto abrupt abbremsen. Bei dem Sturz verletzte sie sich, der Autofahrer fuhr einfach weiter. Die Seniorin lieferte sich selbst ins Krankenhaus ein.

Hannover. Die Polizei Hannover sucht nach einem unfallflüchtigen Autofahrer. Er oder sie hatte am Sonntag, 23. Oktober, eine 72-Jährige auf ihrem Rad in im hannoverschen Stadtteil Südstadt zu Fall gebracht. Und war dann unverrichteter Dinge weggefahren. Die Frau trug eine Kopfverletzung davon, die im Krankenhaus genäht werden musste. „Zeugen haben ihr aufgeholfen, sie hat sich dann selbst in die Klinik begeben“, erklärte Polizeisprecherin Natalia Shapovalova am Donnerstag.

Polizei: Autofahrer muss Sturz bemerkt haben