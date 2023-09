﻿Radschnellweg Hannover-Garbsen: Bezirksrat stimmt gegen Routen-Favorit der Verwaltung

Hannover/Garbsen. Dem Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken fehlte der Glaube: „Wir halten die Ost-Variante schlichtweg für einen schönen Wunschtraum“, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Torsten Tegtmeier in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Die Stadt hatte zuvor um Zustimmung zur Ost-Route als Radschnellverbindung zwischen Hannover und Garbsen gebeten – die in weiten Teilen identisch ist mit der Veloroute 12. Doch SPD- und CDU-Fraktion brachten einen Änderungsantrag ein: Sie plädierten für die West-Route, die sich im Bezirksrat mit knapper Mehrheit von sieben gegen fünf Stimmen durchsetzte. Zuvor war der Bezirksrat Nord der städtischen Empfehlung mit elf Jastimmen und vier Enthaltungen gefolgt. Das letzte Wort in der Sache hat der Rat der Stadt.

Bewertung spricht für Ost-Route

Die drei möglichen Routen beginnen am Königsworther Platz. Die West-Route verläuft dann durch die Steintormasch, westseitig vorbei am Großen Garten und entlang des Westschnellwegs Richtung Bahnhof Leinhausen. Ost- und Mitte-Route verlaufen durch die Herrenhäuser Allee. Die Mitte-Variante führt dann durch die Herrenhäuser Straße und Stöckener Straße. Die Ost-Route durchläuft Berggartenstraße, Schaumburgstraße, Am Herrenhäuser Bahnhof und geht entweder über die Eichsfelder Straße (Variante Ost 1) oder den Entenfangweg (Variante Ost 2) zur Gemeindeholzstraße.

Die Ost-Route: Die Streckenführung, die Stadt, Region und Bezirksrat Nord wollen, führt beispielsweise durch die Herrenhäuser Allee. © Quelle: Lara Madeline Schulz

Das Planungsbüro PGT hatte für die Bewertung der Routen eine Machbarkeitsuntersuchung mit den Kriterien Reisezeit, Ausbaustandard, Konflikte und Erschließung durchgeführt. Mit eindeutigem Ergebnis: Die West-Route erhielt insgesamt acht Punkte, die Ost-Route elf Punkte. PGT und Region Hannover erklärten im Frühjahr, dass der Variantenvergleich abgeschlossen sei, da die Ost-Route bei der Bewertung am besten abgeschnitten habe.

SPD und CDU sehen bei Ost-Route Flickwerk

In der SPD- und der CDU-Fraktion wurde die Schnelligkeit der West-Route höher eingeschätzt, der Maschinenbau-Campus sei besser mit der hannoverschen Innenstadt verknüpft. Zudem kritisierte Tegtmeier: „Die Ost-Variante hat viel Konfliktpotenzial und an vielen Stellen unterschiedliche Lösungen.“ Teilweise solle es Schutzstreifen geben, an anderen Stellen einen eigenen Radweg oder Fahrradstraßen. Dadurch würde ein „Flickwerk“ mit vielen Einzelmaßnahmen entstehen. Eine Trennung von Auto- und Radfahrenden sowie Fußgängern sei an vielen Stellen nicht umsetzbar.

Stadtplanerin Petra Fischer wies auf den Lärm an der B6 hin, dem Radfahrende dort ausgesetzt seien. Schließlich solle es bei der Route darum gehen, „wie Bürger aus dem Stadtbezirk gut in die Innenstadt kommen können“.

Grüne, Linke und Volt gegen West-Route

Bernd Janischowsky (Linke) wies auf das Ergebnis der Machbarkeitsuntersuchung hin. „Die Ost-Variante scheint in allen Punkten relativ gut dazustehen“, sagte er. Während die Variante West „total am Rande des Stadtbezirks“ entlang gehe, laufe „die Ost-Variante eher durch den Stadtbezirk“.

Auch die Grünen-Fraktion sprach sich gegen die West-Route aus und wies auf den Sicherheitsaspekt hin. „Für mich ist der Aspekt wichtig, dass die neue Route keine Angsträume für Frauen enthält. Wegen der einsamen Lage lehne ich die West-Route ab“, sagte Heike Schmidt.

ADFC kritisiert Beschluss

Auf Nachfrage dieser Zeitung teilte Jan Krüger vom ADFC mit, dass auch der Radfahrerclub die Ost-Route favorisiere, da sie für viele Menschen gut erreichbar sei. „Es ist eine irrige Vorstellung, dass Velorouten nur von einem Ende zum anderen Ende befahren würden – es sind ja keine Autobahnen mit Auf- und Abfahrten.“ Auch Teilstrecken seien Teil der Nutzung. Die Ost-Route biete zudem einen Anschluss an die viel genutzte Querverbindung Gretelriede/Lotte-Burckhardt-Weg zum Julius-Trip-Ring nach Osten, so Krüger. „Die von der Stöckener Groko präferierte schnellwegnahe Route liegt am Rand und führt durch Grünzüge“, er sorge sich um deren Erhalt. „Dem Vernehmen nach ist der Beschluss als Sabotage zu verstehen. Man will das Projekt nicht haben, weil mit Auto-Verkehrsberuhigung und Wegfall von Parkplätzen zu rechnen ist“, so Krüger.

Nachdem die Bezirksräte ihre Meinung abgegeben haben, liegt das Entscheidungsrecht nun bei Bauausschuss und Verwaltungsausschuss und wird voraussichtlich im November behandelt, wie ein Stadtsprecher mitteilte.

