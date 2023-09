Radschnellweg nach Garbsen: Entscheidung an den Anwohnern vorbei

Hannover/Garbsen. Der Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken irritiert mit seiner Entscheidung zur geplanten Radschnellverbindung zwischen Hannover und Garbsen. Denn das Gremium hat sich mit knapper Mehrheit für die West-Route entschieden. Damit folgen die Kommunalpolitiker – im Gegensatz zu den Kolleginnen und Kollegen im Nachbarbezirk Nord – nicht der Empfehlung der Stadt, der Region und der Fachleute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorgang verwundert, denn Expertinnen und Experten haben die möglichen Routen jahrelang untersucht. Die Ergebnisse von Machbarkeitsuntersuchungen basieren auf Gutachten, die auch den Artenschutz in den Blick genommen haben. Mit einem klaren Ergebnis: Die Ost-Route schneidet am besten ab. Insgesamt hat sie elf Punkte erhalten, die West-Route nur acht.

Schwer nachvollziehbare Entscheidung

Während die Reisezeit auf beiden Strecken annähernd gleich sein soll, erzielt die Ost-Variante beim Konfliktpotenzial die besten Werte. Herausfordernd wäre bei der West-Route zum Beispiel die Engstelle am Bahnhof Leinhausen. Doch das Hauptargument, das für die Ost-Route spricht, ist die bessere Erschließung. Die Strecke führt direkt durch den Stadtbezirk und ist daher gut an die Einwohnerinnen und Einwohner, an Geschäfte, Schulen und Arbeitsplätze angebunden. Die West-Route hingegen führt am Stadtbezirk vorbei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit seiner schwer nachvollziehbaren Entscheidung nimmt der Bezirksrat die Expertise der Fachleute nicht ernst. Vermutlich werden sich Bau- und Verwaltungsausschuss der Stadt vom Votum des Bezirksrats nicht besonders beeindrucken lassen.

HAZ