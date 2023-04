﻿Verschiedene Radstreifen in Hannover: Diese Regeln gelten für Autofahrer

Hannover. Die Kommunen der Region Hannover wollen den Radverkehr stärken. Deshalb sollen künftig – sofern möglich – alle Radwege vom Autoverkehr getrennt beziehungsweise deutlicher abgegrenzt werden. Doch schon jetzt gibt es verschiedenste Radwege beispielsweise mit durchgezogener oder gestrichelter Linie. Jedes Mal sind die Regeln für Autofahrende andere – ganz zu schweigen vom einzuhaltenden Mindestabstand. Und bei Verstößen drohen hohe Bußgelder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiße Linie durchgezogen: Radfahrstreifen

Warten angesagt: Autofahrende dürften hier nahe dem Kantplatz nicht via Radschutzstreifen an der Stadtbahn vorbeifahren. Das verlangt die durchgezogene Linie. © Quelle: Michael Zgoll (Archiv)

Vollwertige Radfahrstreifen haben als klare Abgrenzung zum Autoverkehr eine weiße durchgezogene Linie. Sie sind damit laut Allgemeinem Deutschem Fahrradclub (ADFC) Hamburg kein Bestandteil der Fahrbahn. Dabei ist es irrelevant, ob sie zudem rot markiert sind oder nicht. Die dicke weiße Linie darf keinesfalls von Kraftfahrzeugen überfahren werden – auch nicht teilweise oder vorübergehend. Einzige Ausnahme: wenn nur dadurch beispielsweise Parkbuchten oder Grundstücke zu erreichen sind. Radstreifen werden deshalb in der Regel nur dort eingerichtet, wo der Platz ausreicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiße Linie gestrichelt: Schutzstreifen

Gestrichelte Linie: Falls es mit Gegenverkehr zu eng wird, darf kurzzeitig auf den Schutzstreifen ausgewichen werden – sofern das keine Radfahrenden behindert. © Quelle: Uwe Kranz

Im Gegensatz zu Radfahrstreifen sind Schutzstreifen Teil der Fahrbahn – erkennbar ist das an der gestrichelten Linie. Allerdings bedeutet das nicht, dass Kraftfahrzeuge den Bereich generell überfahren dürfen. Das ist laut Straßenverkehrsordnung nur gestattet, wenn Begegnungen mit dem Gegenverkehr nicht anders möglich sind – etwa bei einem Bus oder Lkw auf einer engen Straße. Tabu ist es allerdings, via Schutzstreifen an wartenden Autos vorbeizufahren. Gestattet ist zudem wie auch beim Radfahrstreifen das Überfahren, um dadurch Parkbuchten oder Einfahrten zu erreichen.

Generell verboten: Halten und Parken

Absolutes Tabu: das Halten oder gar Parken auf Radfahr- und Schutzstreifen. © Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Sowohl auf Radfahrstreifen als auch Schutzstreifen ist das kurzfristige Halten und richtige Parken grundsätzlich verboten. Ausnahmen gibt es lediglich für Busse, da Haltestellen am Fahrbahnrand liegen. Die Fahrzeuge dürfen dort zum Ein- und Aussteigen der Fahrgäste halten, in dem Bereich werden Radfahrstreifen quasi kurzzeitig unterbrochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mindestabstand einhalten

Abstand halten: Aus Sicherheitsgründen müssen Radfahrende im Straßenverkehr mit mindestens 1,50 Metern Distanz überholt werden. © Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen zudem immer an den Mindestabstand denken, wenn sie an Radfahrenden vorbei wollen. Dieser beträgt innerstädtisch grundsätzlich mindestens anderthalb Meter, außerorts sogar zwei Meter. Falls die Distanz nicht eingehalten werden kann, muss mit dem Überholen so lange gewartet werden, bis es die Gegebenheiten erlauben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es an der Stelle einen Radfahrstreifen, Schutzstreifen oder keinerlei Kennzeichnung gibt.

Lesen Sie auch

Bußgelder und Punkte: Diese Strafen drohen

Auf zwei Rädern unterwegs: Die Polizei in Hannover hat auch eine Fahrradstaffel. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Bußgeldkatalog sieht teils hohe Strafen vor, wenn Autofahrerinnen und Autofahrer gegen die Regeln verstoßen. Vergleichsweise günstig fällt dabei das Nichteinhalten des Mindestabstands aus: Das wird mit einem Bußgeld von 30 Euro geahndet. Wesentlich teurer wird es dagegen für diejenigen, die ihr Fahrzeug auf einem Schutzstreifen abstellen. Der Vorgang an sich kostet schon 55 Euro. Falls Radfahrende zudem behindert werden, sind es 70 Euro und ein Punkt in Flensburg. Bei Gefährdung steigt die Strafe auf 80 Euro, bei Sachbeschädigung sogar auf 100 Euro.