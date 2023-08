﻿FDP fordert Verkehrserziehungsplatz für Kinder in Hannover

Hannover. Die FDP im Stadtrat Hannover fordert einen möglichst zentral gelegenen Verkehrserziehungsplatz, auf dem Kinder geschützt Rad- oder Rollerfahren üben können. In dem Antrag der Liberalen, der am Mittwoch im Schulausschuss der Stadt diskutiert werden soll, heißt es: „In einer Stadt, in der der Radverkehr massiv ausgebaut werden soll, müssen insbesondere Kinder rechtzeitig und in einem sicheren, geschützten Umfeld die souveräne Teilnahme am Straßenverkehr erlernen.“ Entsprechende Projekte gebe es bereits in Köln oder Berlin. Die Stadt Hannover möge spätestens im vierten Quartal eine Kostenabschätzung vorlegen und Standorte vorschlagen.

Auf den Schulhöfen fehlt oft der Platz zum Üben

Dieser Platz solle in Hannover einzelnen Personen, aber auch Kindergärten oder Schulklassen zur Verfügung stehen, heißt es im Antrag weiter. Kindern könnten so leichter das vorausschauende Denken im Straßenverkehr erlernen, sagt FDP-Bildungspolitiker Andreas Bingemer. Der Platz soll mit Fahrbahnen, einem unbeschrankten Bahnübergang, einem Fußgängerüberweg, Verkehrsschildern, Ampeln, Straßenschildern, Zebrastreifen und Kreisverkehren ausgestattet sein. Bislang üben Kinder an Grundschulen für ihre Fahrradprüfung in der 4. Klassen auf Schulhöfen oder in Nebenstraßen ohne viel Verkehr. Aber gerade auf den Schulhöfen stehen oft Container, sodass es an Platz mangelt.

