Fertig: Die Rampe am Wehr Herrenhausen zwischen Flusswasserkunst und dem Weg am Leine-Abstiegskanal kann jetzt barrierefrei auch mit Rad und Rollstuhl genutzt werden. Die Passage über die Leine zwischen Limmer und Herrenhausen gehört zu einer künftigen Veloroute in Hannover.

© Quelle: Conrad von Meding