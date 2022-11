﻿Radweg an der Stockmann-Brücke in Limmer soll 2023 vollständig asphaltiert werden

Anfang Juli war Klaus Walter mit seinem Fahrrad an der Stockmann-Brücke zwischen Herrenhausen und Limmer gestürzt. Grund war der schlechte Belag des Wegs. Dass bislang nichts passierte, hängt daran, dass sich niemand für das Stück zuständig fühlt.

Von Asphalt auf Schotter: An dieser Stelle an der Stockmann-Brücke war Klaus Walter Anfang Juli gestürzt.

Hannover. „Da ist dieser Fahrradweg, der super gemacht ist, und genau in der kritischen Kurve, die man nicht einsehen kann, fehlt der Asphalt,“ sagt Klaus Walter. Die „kritische Kurve“ von der er spricht, liegt direkt an der Stockmann-Brücke, die die Stadtteile Herrenhausen und Limmer miteinander verbindet. Im Juli war er dort mit seinem Rad gestürzt. Nach vielem Hin und Her soll der Weg nun einen neuen Belag bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Schotterwege sind schon ziemlich unfallträchtig“, sagt Walter. Am 5. Juli fuhr er morgens auf dem Weg zum Zahnarzt in Richtung Ahlem. Nachdem er die Brücke passiert hatte, waren ihm zwei Jugendliche in der Kurve entgegengekommen. „Ich bin ganz langsam gefahren, weil ich die Stelle kenne. Als ich dann auf dem Schotter gebremst habe, lag ich sofort flach“, berichtet der 62-Jährige. Durch seinen Sturz habe er Platz- und Schürfwunden an Arm, Knie und Kopf davongetragen. Eine Passantin habe ihn zu seiner Arbeitsstelle begleitet, von wo aus er ins Nordstadt Krankenhaus gefahren worden sei. Die Diagnose: Gehirnerschütterung und Schädelprellung.

„Hier muss man wirklich aufpassen“

Eleni Faniadou kam damals mit ihrem Fahrrad vorbei und hatte mitbekommen, dass Walter gestürzt war. „Ich fahre hier seit zehn Jahren lang“, berichtet die Ahlemerin. „Diese Ecke ist gefährlich. Wenn es doll regnet, entstehen Kuhlen.“ Sobald der Weg im Winter vereist sei, schiebe sie ihr Rad. Neben dem Schotter seien auch die schlecht einsehbare Kurve im 90-Grad-Winkel und die üppige Vegetation schwierig. „Hier muss man wirklich aufpassen, weil viel los ist“, sagt Faniadou.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Genauso wie Walter fordert die Radfahrerin, dass die Kurve nach der Stockmann-Brücke einen ähnlich guten Belag bekommen soll, wie die asphaltierten Radwege auf der Dorotheenstraße und dem Stockhardtweg. Es sein nicht ersichtlich, weshalb der Abschnitt vergessen wurde.

90-Grad-Winkel: Nach der Stockmannbrücke geht es direkt rechts in den Weg. © Quelle: Sonja Scheller

Unterschiedliche Zuständigkeiten

Walter hatte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtbezirksrat Herrenhausen-Stöcken, Hannelore Mücke-Bertram, auf die Situation aufmerksam gemacht. Sie hat das Thema in den Bezirksrat getragen. Laut der Stadtverwaltung sei der Abschnitt aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeiten nicht asphaltiert worden. Denn während der nördliche Bereich zum Fachbereich Umwelt und Stadtgrün gehört, ist der in südwestliche Richtung verlaufende Abschnitt dem Fachbereich Tiefbau zugeordnet, heißt es. „Aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeiten wurde der Lückenschluss in asphaltierter Bauweise leider nicht berücksichtigt“, lautet die Erklärung der Verwaltung.

„Es ist es sehr befremdlich und unverständlich, dass aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten ein kurzes Teilstück am selben Weg nicht mit asphaltiert wird“, sagt Kommunalpolitikerin Mücke-Bertram. „Der Maschinen- und Personalaufwand erscheint mir wesentlich geringer, wenn alles in einem Rutsch gemacht wird. Sind die Fachbereiche nicht zu entsprechenden Abstimmungen in der Lage?“

Analog zu dieser Seite soll auch die kritische Kurve einen neuen Belag bekommen. © Quelle: Sonja Scheller

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verwaltung sieht keine Gefahrenstelle

Laut der Verwaltung handelt es sich bei der Kurve um keine Gefahrenstelle. „Grundsätzlich sollte auf der Brücke sowie in Kurven die Fahrweise der Situation angepasst werden“, heißt es in Drucksache. Allerdings soll es bald einen besser zu befahrenen Asphaltbelag mit „vorgelagerter Pflasterfläche analog der anderen Brückenseite“ geben. Dieser soll 2023 kommen. Walter hat aktuell immer noch ab und an Kopfschmerzen – möglicherweise vom Sturz. Um sich im Straßenverkehr zukünftig besser schützen zu können, trägt er seitdem einen Helm.

Von Sonja Scheller