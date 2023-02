﻿„Mehr als Freizeitvergnügen“: So diskutieren HAZ-Leser über Radwege in Hannover

Viel Streit um drei Kilometer: Die Stadt Hannover will für knapp eine Million Euro mehrere Wege in der Eilenriede entfernen – aus Naturschutzgründen. Radfahrer fürchten indes Umwege und Stress mit Fußgängern. HAZ-Leser diskutieren über Rückbau und Radfahrerkultur.

Notwendig? Die Stadt will Wege von insgesamt drei Kilometern Länge in der Eilenriede entfernen, die von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden. Dies stößt bei Radfahrern auf Kritik – und ebenso bei HAZ-Lesern.

Leser Wolfgang Wünsch: „Radverkehr als zukunftsfähige Alternative“

Zum Artikel „Stadt will weniger Wege – Streit um Naturschutz in der Eilenriede“ vom 6. Februar:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gibt zu viele Wege in diesem Wald? Ist den Protagonisten, die dergleichen behaupten, schon mal aufgefallen, wo sich dieser Wald befindet? Richtig: inmitten der Stadt! Vielleicht sollten für einen Stadtwald – bei allen wichtigen und unzweifelhaft sinnvollen Gedanken zum Naturschutz – doch ein wenig andere Regeln gelten als für Biotope irgendwo in der Pampa! Der Radverkehr sollte dabei als zukunftsfähige Alternative zum Auto doch eine ganz erhebliche Rolle spielen! Wolfgang Wünsch, Hannover

Leser Franz Volhard: „Nur ein kurzer Umweg“

Leider vermittelt der ADFC immer wieder ein ähnlich verstocktes Bild von den Radfahrern wie der ADAC von den Autofahrern. Ich fahre jährlich Tausende Kilometer mit dem Fahrrad durch Hannover, davon ein Gutteil auf vielen Wegen durch die Eilenriede. Nur ein einziges und kleines Teilstück ist vorgesehen, stillgelegt zu werden: zwischen Herderstraße und Metzerstraße. Der Umweg ist 100 Meter lang. Verglichen mit den Vorteilen ist das vernachlässigbar. Franz Volhard, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leser Siegmar Surrey: „Verkehrswende nicht verstanden?“

Radwege als Ausgleich für den immensen Straßenbau, der zur Verflüssigung des Autoverkehrs dient, aufzuheben, hier so schön mit „renaturieren“ beschrieben, ist sicherlich der falsche Weg. Haben Verwaltung und Politik die Verkehrswende immer noch nicht verstanden? Der Oberbürgermeister hat sich doch schon zur Förderung des Radverkehrs bekannt – wo ist das klare Bekenntnis der Politik und der ausführenden Verwaltung? Ausgleichen heißt in diesem Fall Straßen zurückzubauen oder auch mal den Mut zu haben, sie zu entfernen – beispielsweise die Waldchaussee.

Die Mängel sind schon seit der Einrichtung der 15 Routen im Jahr 2008 bekannt; leider ist in den 15 Jahren wenig passiert, die Beschilderung vernachlässigt, der bauliche Zustand teilweise katastrophal. Es ist an der Zeit, endlich zu beginnen und parallel ein gutes Büro einzuschalten. Eine Arbeitsgruppe „Instandhaltung“ auf Dauer mit dem notwendigen Personal und den Finanzmitteln auszustatten ist längst überfällig. Eigentumsverhältnisse müssen in ernsthaften Gesprächen umgesetzt werden und kein Hindernis sein. So kann man dann vielleicht auf absehbare Zeit Radfahrerinnen und Radfahrer begeistern und den Radverkehrsanteil zum Wohle aller erhöhen. Siegmar Surrey, Hannover

Dichtes Netz: Forstwissenschaftler Johannes Drechsel zeigt, wo Wege in der südlichen Eilenriede entfernt werden sollen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Leser Rolf Hartung: „Prioritäten setzen“

Zum Artikel „Radtrassen weg? Ausgleich für Straßenbau“ vom 11. Januar:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadt ächzt unter einem riesigen Schuldenberg, bei Schulen, Bädern und anderen Einrichtungen fehlt hinten und vorne das Geld. In dieser Situation will die Stadt eine Million Euro für den Abriss von Eilenriedewegen ausgeben – auch noch mit Schuldenfinanzierung? Ja, geht’s noch? Kommt niemand auf vernünftigere Prioritäten? Rolf Hartung, Hannover

Leser Martin Gerdes: „Fahrradfahren ist mehr als Freizeitvergnügen“

Zum Artikel „Freizeitradwegenetz in der Region ist in miesem Zustand“ vom 23. Januar:

Das ganze Elend steckt in einem einzigen Wort: „Freizeitradwege“. Kein Verkehrsplaner und kein Verkehrspolitiker ist bis heute bereit, das Fahrrad als Verkehrsmittel zu sehen. Sie halten das Fahrrad unauslöschlich für ein Sportgerät, mit dem niemand „ernsthafte Wege“ zurücklegt. Wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre (wie jeden Arbeitstag), gilt das als Freizeitvergnügen. Fährt hingegen ein Autofahrer zur nächsten Tankstelle, weil ihm die Zigaretten ausgegangen sind, gilt diese Fahrt als staatstragend.

Für mich als Radfahrer reicht angeblich der schlechtestmögliche Weg – der sei ja immerhin besser als gar nichts, vor allem rechtfertige er stets ein Benutzungsverbot für bessere Wege. Welcher Baustandard hingegen für alle Autofahrten für angemessen gehalten wird, erleben wir gerade beim Ausbau des Südschnellwegs: breite, glatte, komfortable Trassen, die man auch heute noch ohne jede Rücksicht durch die Landschaft schlossert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn man dereinst einmal das Straßennetz in „Freizeitstraßen“ und „richtige Straßen“ einteilen wird und Radverkehrsanlagen unabhängig von ihrem vermeintlichen Zweck angemessen bauen wird, dann ist die viel beschworene Verkehrswende da. Aber das dauert vermutlich noch ein langes Weilchen. Martin Gerdes, Hannover

Leser Joachim Toemmler: „Instandhaltungsmanagement einrichten“

Dem Bericht stimme ich in vollem Umfang zu. Wahrscheinlich schreibt der Autor nicht nur, sondern radelt auch viel, sonst würde er zu so einem sachkundigen Urteil nicht gekommen sein! Ich selbst bin den Regionsring im Oktober und November des Vorjahres in drei Etappen komplett abgefahren und kann die im Bericht erwähnten Schwachstellen bestätigen. Auf der Fahrrad-App Komoot habe ich die Routen mit Fotos und Kommentaren dokumentiert und per Link an die Region geschickt, damit ich die Stolperfallen belegen kann. Als Antwort erhielt ich den Satz: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Mängelmeldungen aus den einschlägigen Portalen recherchieren.“ Aber wenigstens erfolgte auf meine Eingabe eine schriftliche Reaktion, die aus anderen Zuständigkeitsbereichen ausgeblieben ist. Wunstorf zum Beispiel reagiert überhaupt nicht, obwohl die Stadt für Teile des Leine-Heide-Radweges und der Route „Kirchen & Klöster“ verantwortlich zeichnet, die von Haste bis Schwarmstedt verläuft. Dagegen ist Neustadt kundenfreundlicher aufgestellt; durch meine Eingaben ist dort so einiges erfreulicherweise korrigiert worden.

Bei aller berechtigten Kritik ist aber auch Positives zu vermelden. Wo gibt es denn in Ballungszentren ein so ausgesprochen weit verzweigtes und attraktives Radwegenetz, das zu einem sehr hohen Freizeitwert beiträgt? Zumeist können die Tracks der Routen von den Seiten der Veranstalter heruntergeladen werden, sie gleichen dann die Unzulänglichkeiten gut aus. Wenn man sich allerdings weiter als „Fahrradregion“ schmücken möchte, sollte ein Instandhaltungsmanagement unbedingt bald eingerichtet werden. Joachim Toemmler, Haste

Leser Harald Beckmann: „Warum kennt die Region das Verwaltungsrecht nicht?“

Die Region Hannover fragt sich, wem die Radwege gehören? Dann wäre ein Blick ins besondere Verwaltungsrecht zu empfehlen. Das, was im Verwaltungsrecht steht, wäre zu lang und kompliziert für einen Leserbrief. Ein kurzer Hinweis sei aber erlaubt: Das Verkehrswegenetz der Bundesrepublik ist ein öffentliches Netz. Fahrradwege gehören dazu. Öffentliche Verkehrswege kennen keine „Eigentümer“, sondern unterliegen der „Sachherrschaft“ von Bund und Ländern. Aus dieser Herrschaft leitet sich ein Dienst ab und kein „Nutzen“, wie immer wieder unterstellt und ausgelegt wird. Das Ganze nennt sich dann eine „dualistische Konstruktion“ oder „Theorie des modifizierten Privateigentums“. Dass wir Normalverbraucher das nicht ad hoc verstehen, wenn überhaupt, ist klar. Aber warum kennt die Region das Verwaltungsrecht nicht? Oder besser: Warum will sie es nicht verstehen? Harald Beckmann, Barsinghausen