﻿Wie wollen Sie die Konflikte zwischen Auto- und Radfahrern lösen, Herr Onay?

Herr Onay, Sie wollen den Radverkehr in Hannover voranbringen. Sind Sie eigentlich mit ihrem neuen Dienst-Lastenrad zu unserem Gespräch gekommen?

Nein, das wäre terminlich zu knapp geworden. Aber ich bin schon sehr häufig mit dem Rad unterwegs, um Termine wahrzunehmen, natürlich nicht bei Glatteis. Ich nutze einen Mobilitätsmix aus Elektroauto, öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrad. Und natürlich bin ich auch zu Fuß unterwegs.

Alle Velorouten sollen bis 2026/27 fertig sein

Sie haben vor drei Jahren ihr Amt mit dem Anspruch angetreten, eine Verkehrswende für Hannover einzuleiten. Autos sollten weitgehend aus der City verschwinden, breite Velorouten das Zentrum mit der Peripherie verbinden. Noch aber kurven Autos durch die City, und über den Bau der Velorouten wird noch immer diskutiert. Sind Ihre Pläne ins Stocken geraten?

Das sehe ich nicht so. Ich habe angekündigt, bis 2030 die Innenstadt autofrei zu gestalten, und wir befinden uns auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Erste Umbaumaßnahmen haben begonnen. Im kommenden Jahr werden wir das Mobilitätskonzept für die Innenstadt vorlegen. Und was die Velorouten anbelangt: 2020 haben wir die Pläne vorgestellt. In den Diskussionen um die Streckenführungen sind wir schon weit voran gekommen – die ersten Routen sind ausgeplant und gehen jetzt in die Umsetzung. Erste bauliche Maßnahmen, etwa am Maschsee, haben wir umgesetzt. 2026/27 wollen wir mit allen zwölf Velorouten fertig sein.

Redaktionsgespräch: HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader und HAZ-Redakteur Andreas Schinkel (links) diskutieren mit Oberbürgermeister Belit Onay (Zweiter von rechts.) und seinem Sprecher Christian von Eichborn über zentrale Themen Hannovers. © Quelle: Rainer Dröse

Dennoch: In den Bezirksräten wird oft endlos über jeden Meter einer Route diskutiert. Wir haben nicht den Eindruck, dass das wirklich schnell geht.

Auch ich wünsche mir manchmal, dass es rascher geht. Aber Beteiligung kostet Zeit und Kraft. Am Ende geht es darum, alles sorgfältig abzuwägen und sowohl die rechtlichen als auch die verkehrlichen Auswirkungen zu betrachten.

Stadtbewohner sollen freiwillig aufs Auto verzichten

Zu den verkehrlichen Auswirkungen gehört, dass Autofahrer immer mehr verdrängt werden, obwohl die Kfz-Zulassungszahlen in Hannover steigen. Was sagen Sie den Bewohnern dicht besiedelter Stadtviertel, etwa in der List und der Südstadt, die lange um ihre Häuserblöcke kurven müssen, um einen Parkplatz zu finden?

Unser Verkehrskonzept ist keine Kampfansage an Autofahrer, sondern eine Einladung zu einer anderen Mobilität. Wir wollen mit einer guten Infrastruktur dafür sorgen, dass Menschen freiwillig aufs Auto verzichten, sodass am Ende weniger Autos im Stadtgebiet fahren. Dafür bauen wir schnelle Radwegverbindungen und erhöhen die Zahl der Park-and-ride-Plätze.

Radwege: Sechs von insgesamt zwölf Velorouten hat die Stadt bereits geplant. © Quelle: Johannes Dorndorf

Es gibt auch Menschen, für die hat Autofahren eine emotionale Bedeutung.

Das mag sein. Niemandem wird das Auto verboten. Aber es fragt sich, inwieweit der Traum von freier, selbstbestimmter Mobilität noch realistisch ist. Freiheit heißt doch nicht, auf der Vahrenwalder Straße im Stau zu stecken.

Belit Onay Belit Onay ist seit November 2019 Hannovers Oberbürgermeister. Zuvor war der 41-Jährige Landtagsabgeordneter und saß auch eine Zeit lang im Rat Hannovers. Onay hat Rechtswissenschaften an der Leibniz Universität Hannover studiert und das Studium mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen. Onays Eltern stammen aus der Türkei, aufgewachsen ist er in Goslar. Onay ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Es wird immer Menschen geben, die aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen aufs Auto angewiesen sind. Sind das die Verlierer Ihrer Verkehrswende?

Natürlich nicht. Noch einmal: Wir führen keinen Kampf gegen Autofahrer. Vielmehr gilt: Für diejenigen, die auf das Auto verzichten können, schaffen wir echte Optionen, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen, allen voran Fahrrad, Stadtbahn und Bus. Zudem setzen wir auf eine Stadt der kurzen Wege. Das ist auch klimapolitisch geboten. Aber Fahrten mit dem Auto zum Arzt sowie Anliegerverkehr bleiben künftig möglich, auch in der Innenstadt. Wer wirklich aufs Auto angewiesen ist, soll zukünftig schneller an sein Ziel kommen, weil es weniger Staus gibt.

Mehr Platz auf Fahrradstraßen

Radfahrer monieren, dass die Stadt zwar in breite Velorouten investiert, aber nicht genug in den Erhalt des bestehenden Radwegenetzes. Lässt die Stadt ihre Radwege verkommen zu Gunsten von Prestigeprojekten?

Velorouten sind keine Prestigeprojekte, sondern Strecken, die im Alltag ohnehin häufig von Radfahrern genutzt werden. Wir sorgen nur dafür, dass sie noch sicherer und komfortabler für die Nutzer werden. Aber wir kümmern uns auch um das bestehende Radwegenetz. So bringen wir überall dort, wo die Sichtbarkeit von Radstrecken verbessert werden muss, rote Markierungen auf die Straßen. Zudem gestalten wir alle Fahrradstraßen Hannovers so um, dass sie sicherer für Radfahrer werden.

Dennoch kommt es immer wieder zu Konflikten, wie jüngst in der Südstadt, wo sich eine Radfahrerin und eine Autofahrerin minutenlang unversöhnlich gegenüberstanden. Was kann die Stadt tun, um solche Konflikte zu entschärfen?

Wir können dafür sorgen, dass es zu solchen Konfliktsituationen gar nicht erst kommt, indem wir die Flächen an solchen Engstellen anders aufteilen. Das bedeutet unter anderem, dass Parkplätze entfallen. Aber trotzdem: Niemand bricht sich einen Zacken aus der Krone, kurz zurückzusetzen, auch wenn man sich im Recht fühlt. Rücksichtsvolles Fahren gilt sowohl für Zwei- als auch für Vierradfahrer.

Einfluss der Stadt beim Ihme-Zentrum begrenzt

Kommen wir zu einem anderen Thema, das die Stadt in diesem Jahr stark beschäftigt hat: Das Ihme-Zentrum. Investor Lars Windhorst hat eine Sanierung des Komplexes versprochen, aber kaum etwas gehalten. Demnächst läuft die letzte von der Stadt gesetzte Frist für einen Baufortschritt ab. Und dann?

Wir halten uns alle Optionen offen, auch eine Kündigung unseres Mietverhältnisses. Klar ist, dass wir vor eineinhalb Jahren mit Herrn Windhorst für unseren Mietvertrag für Büroflächen einen Zeitplan vereinbart haben, der Sanierungen in bestimmten Zeitabschnitten festschreibt. Jetzt stellen wir fest, dass die verabredeten Fristen allesamt nicht eingehalten wurden.

Sanierung läuft schleppend: Das Ihme-Zentrum in Hannover-Linden ist in weiten Teilen eine Bauruine. © Quelle: Conrad von Meding

Wenn Sie einmal selbstkritisch zurückschauen: Haben Sie sich damals von Windhorst einlullen lassen? Ihm möglicherweise zu viel Vertrauen geschenkt?

Wir haben damals klare Verabredungen getroffen, die im Übrigen auch mit Vertragsstrafen hinterlegt sind. Wir stehen zu unseren Vereinbarungen und hoffen, dass das bei unserem Vertragspartner ebenso ist. Klar ist aber auch: Die Einflussmöglichkeiten der Stadt Hannover sind begrenzt. Wir sind kein Eigentümer, sondern Mieter.

Geflüchtete: Land und Bund müssen Kommunen finanziell besser ausstatten

Die Stadt Hannover gerät noch an anderer Stelle unter Druck: Immer mehr Geflüchtete werden ihr zugewiesen. In Messehallen hat die Stadt Notunterkünfte eingerichtet, und weitere Immobilien werden jetzt als Flüchtlingsheime hergerichtet. Wann sind die Kapazitäten erschöpft?

Wir werden uns unserer Verantwortung nicht entziehen und so viele Unterkünfte bereitstellen, wie eben nötig sind. Das Problem liegt an anderer Stelle. Die finanzielle Belastung ist ungleich verteilt. Land und Bund müssen die Kommunen so ausstatten, dass sie die übertragenen Aufgaben bewältigen können. Um ein Beispiel zu nennen: Wir schaffen jetzt neue Unterkünfte in Gebäuden wie der ehemaligen Feuerwache 10 in der Calenberger Neustadt. Das kostet viel Geld, aber diese sogenannten Vorhaltekosten bekommen wir nicht erstattet, ganz gleich, ob die Unterkünfte am Ende genutzt werden oder nicht.

Hannover steckt ohnehin tief in den Miesen. Steht die Stadt kurz vor der Pleite?

Nein, wir investieren sogar mehr als je zuvor, sanieren Schulen und bauen neue Kitas. Aber wir müssen auch handlungsfähig bleiben und den Haushalt konsolidieren. Dabei wollen wir Hannover nicht kaputtsparen. Vielmehr geht es darum, unsere soziale und kulturelle Infrastruktur zu erhalten. Als Verwaltung müssen wir zudem moderner, effizienter und digitaler werden. Am Donnerstag soll der Haushalt beschlossen werden. Er ist sowohl Ausdruck unseres Gestaltungswillens als auch unserer Sparbemühungen.

Messehalle als Notunterkunft: Erster Stadtrat Axel von der Ohe (von links), Oberbürgermeister Belit Onay, Sozialdezernentin Sylvia Bruns und Messevorstand Jochen Köckler schaffen Platz für Tausende Flüchtlinge. © Quelle: Rainer Dröe

Jede Kilowattstunde zählt beim Energiesparen

Die Stadt schiebt einen Schuldenberg von knapp zwei Milliarden Euro vor sich her. Muss Hannover nicht Tafelsilber verkaufen, etwa das kommunale Unternehmen Enercity, um jemals aus der Schuldenfalle zu kommen?

Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Enercity zu privatisieren, würde vielleicht helfen, Schulden abzubauen, aber es wäre ein unwiederbringlicher Verlust für die Stadt. Wir haben über Enercity wichtige kommunale energie- und klimapolitische Handlungsmöglichkeiten, etwa den Kohleausstieg zu organisieren.

Beim Energiesparen schreitet die Stadt voran, dreht die Temperaturen in Bädern herunter und schaltet die Beleuchtung des Rathauses ab. Dennoch bleibt es in Hannover noch erstaunlich hell. Sparen die Menschen zu wenig Energie?

Wir haben uns mit mehreren Unternehmen aus Hannover an einen Tisch gesetzt und über Energiesparmaßnahmen gesprochen. Für die breite Unterstützung in dieser Energieallianz bin ich sehr dankbar und sie zeigt: Ohne den Schulterschluss mit der Wirtschaft können wir die Energiekrise nicht meistern. Insgesamt haben wir schon den Eindruck, dass die Menschen einsehen: Jede eingesparte Kilowattstunde zählt. Jedoch kann nicht jede Straßenecke dunkel bleiben. Wir wollen keine Angsträume schaffen.

Herr Onay, nach einem Jahr voller Krisen: Was gibt Ihnen Zuversicht?

Ich bin eigentlich seit meinem Amtsantritt Ende 2019 im dauerhaften Krisenmodus. Das schlägt auch auf die Stimmung. Zuversicht gibt mir aber, dass Hannover eine sehr solidarische Stadt ist. So melden sich im Rathaus ganz viele Menschen, die fragen, wie sie Geflüchteten helfen können. Ansonsten freue ich mich auf ein paar entspannte Weihnachtstage mit meiner Familie.

Von Andreas Schinkel und Dany Schrader