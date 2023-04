﻿Hannovers Radwege: Es braucht mehr Mut

Nur zur Erklärung: Bei dem rot eingefassten Streifen an der Herschelstraße handelt es sich um einen Radweg.

Radfahren soll Spaß machen und gesund sein. Wer in Hannover mit dem Fahrrad beispielsweise in der Königstraße unterwegs ist, erlebt aber keinen Spaß, sondern Stress und das Gefühl von Unsicherheit. Es liegt an dem Streifchen, der den Radfahrern eingezwängt zwischen den vielen fahrenden und den parkenden Autos zugebilligt wird.

„Radfahren ist Teil unserer Mobilitätskultur. Hannover hat eine gute Grundlage, um die Fahrrad-Infrastruktur weiter zu stärken“, hat Oberbürgermeister Belit Onay kürzlich zurecht gesagt. Die Stadt tut auch einiges – indem sie Velorouten baut zum Beispiel.

Aber sie lässt noch zu viel. Die Situation in der Königstraße besteht seit fast zwei Jahrzehnten. An anderen Stellen hat sie Fahrradstraßen ausgeschildert, aber baulich die dafür notwendigen Standards nicht geschaffen. Dass das nicht genügt, hat sie im Fall der Kleefelder Straße vom Verwaltungsgericht schriftlich bekommen. Zuletzt hat sie es hinbekommen, einen neuen Radweg an der Herschelstraße schmaler anzulegen als den auch schon dürftigen Vorgänger.

Es bleibt zu oft bei Flickwerk

Das sind nur Beispiele, es lassen sich weitere finden. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Stadt meistens nur dann Verbesserungen für den Radverkehr schafft, wenn es bequem ist und keine Konflikte drohen. Am Mut, den Straßenraum neu aufzuteilen und dabei den Fahrradfahrern Vorrang oder wenigstens Gleichrangigkeit zum Autoverkehr einzuräumen, fehlt es zu oft. Das Wort Verkehrswende beinhaltet aber genau dies. Wer den Radverkehr stärken will, muss ein alltagstaugliches Netz schaffen und nicht nur Flickwerk.

Stadt kann sich etwas abgucken

Beispiele für mutige Verkehrspolitik gibt es. Niederländische und belgische Städte etwa halten ihre Citys weitgehend autofrei. In Wohnquartiere etwa in Utrecht dürfen nur noch Anwohner mit dem Auto reinfahren. Sie büßen generell Straßenraum und Parkplätze ein, müssen Radlern und Fußgängern häufig Vorrang gewähren und langsam fahren. Dabei hat die niederländische Stadt zunächst einzelne Viertel umgestaltet, und zwar konsequent. Als bemerkt wurde, welcher Gewinn an Lebensqualität entsteht, wenn Straßen nicht mehr Autos gehören, sondern Radfahrern, Fußgängern und auch spielenden Kindern, mussten die Planer die Bewohner weiterer Quartiere nicht mehr groß überzeugen. Sie wünschten sich einen Wandel.

Gefeilsche um Zentimeter

In Hannover hat jetzt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club vorgeschlagen, die Königstraße zur Anliegerstraße zu machen. Das wäre mal ein echter und mutiger Wurf. Die Stadt hingegen verweist darauf, dass der Fahrradstreifen seinerzeit den Normen und Richtlinien genügte, feilscht um Zentimeter und erklärt, die Radler könnten im Bedarfsfall ja auch die Gosse mitnutzen. Das klingt, zynisch gesagt, so, als würde man Autofahrern an einer Hauptverkehrsroute den Graben als Teil der Fahrbahn empfehlen.

Erstes Ziel der Verkehrswende in Hannover ist es, den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen im Lauf des Jahrzehnts auf 40 Prozent zu verdoppeln. Das schafft man nicht, wenn man Radler in die Gosse drängt.