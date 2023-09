﻿Rätsel um Privatjet-Flug von Moskau zum Flughafen Hannover

Hannover. Ein Flugzeug aus Moskau ist am Mittwoch in Hannover gelandet – und lässt im Internet die Gerüchteküche brodeln. Was steckt dahinter?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Portal Flightradar24 ist zu sehen, dass der Flieger, ein Learjet 60, am 20. September unter der Flugnummer IFA1293 zunächst um 8 Uhr in Nürnberg gestartet ist. Die Chartermaschine landete um 11.42 Uhr in der russischen Hauptstadt, bevor es um 13.15 Uhr zurück nach Hannover ging, wo das Flugzeug um 14.51 Uhr landete. Auf dem Rückflug bewegte sich das Flugzeug offenbar einige Zeit mit ausgeschaltetem Transponder und gelangte dann in den lettischen Luftraum, weshalb für diese Zeit keine Trackingdaten verfügbar sind.

Der Flughafen Hannover sowie die FAI Aviation Group, zu der das Flugzeug gehört, bestätigten dieser Redaktion, dass es sich um einen Ambulanzflieger handelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer saß in dem Ambulanzflieger?

In sozialen Netzwerken und auf Online-News-Plattformen kamen bereits am Mittwoch erste Gerüchte auf, wer wohl in dem Flugzeug gesessen haben könnte. Sogar über den tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow wird spekuliert.

Das kann ausgeschlossen werden: Wie ein Sprecher der Bundespolizei Hannover erklärte, waren an Bord der Maschine zwei Deutsche, die aus medizinischen Gründen aus Moskau abgeholt werden mussten. Mehr Details sind aus Datenschutzgründen nicht bekannt.

HAZ