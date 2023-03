﻿Ramadan 2023: Hannovers Oberbürgermeister Onay wünscht eine „gesegnete Fastenzeit“

Die Ramadan beginnt an diesem Donnerstag, 23. März. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) – selbst Muslim – wünscht deshalb allen „eine gesegnete Fastenzeit“. In der Landeshauptstadt gibt es mehr als 40.000 Anhängerinnen und Anhänger der Glaubensrichtung. Ein kleiner Überblick.

Hannover. Er ist eine der fünf Säulen des Islam: der Ramadan. Diesen Donnerstag, 23. März, beginnt die muslimische Fastenzeit wieder, knapp einen Monat lang dürfen Gläubige bis einschließlich 20. April zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang weder essen noch trinken. Auch in Hannover leben mehr als 40.000 Musliminnen und Muslime. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) wünscht ihnen zum Beginn nun eine „gesegnete Fastenzeit“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ramadan Mubarak“ (gesegneter Ramadan) schreibt das Stadtoberhaupt bei Instagram – Onay selbst bezeichnet sich als liberalen Muslim. „Ich wünsche euch eine schöne Zeit der Begegnungen und der Gemeinschaft mit Freund*innen und Familie.“ Die Fastenzeit dient der inneren Einkehr und Konzentration auf Gott. Neben Essen und Trinken sind laut dem Landesverband der Muslime in Niedersachsen (Schura) auch beispielsweise Rauchen, Lästern, Fluchen und Geschlechtsverkehr untersagt. Im Gegenzug stehen Freundlichkeit und das Teilen mit Bedürftigen im Mittelpunkt.

Ramadan: Ministerpräsident Weil wünscht Zuversicht

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und der Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Deniz Kurku (beide SPD), wünschen Musliminnen und Muslimen Verbundenheit und Zuversicht. „Leider ist die Zeit des Ramadans auch in diesem Jahr geprägt von schrecklichen Ereignissen in der Welt, die großes Leid für viele Menschen verursachen“, sagt Weil. Er denke dabei besonders an die verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Ebenso der hannoversche Landesbischof Ralf Meister: „Unsere Gebete sind bei jenen, die in Angst um ihre Verwandten und Freunde bangen oder ihren Verlust schmerzlich beklagen müssen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Ramadan ist der neunte Monat im islamischen Mondjahr. Er beginnt und endet, wenn die Mondsichel nach Neumond erstmals wieder sichtbar ist – deshalb wandert die Fastenzeit durch das Kalenderjahr. Aufgerufen sind alle gläubigen Musliminnen und Muslime, die gesund genug sind, täglich länger als zwölf Stunden am Stück ohne Nahrung auszukommen. Ebenfalls befreit sind Alte, Kinder, Schwangere, Reisende und Soldaten im Krieg. Die genauen Gebetszeiten für Hannover im Ramadan listet etwa die gemeinnützige Organisation Islamic Relief im Netz auf. Das abendliche Fastenbrechen mit Familie und Freunden fällt dann meist üppig aus.

Im April folgt das Fest des Fastenbrechens

Höhepunkt ist im letzten Drittel des Fastenmonats die „Lailat al-Qadr“, die „Nacht der Bestimmung“, in der nach der Überlieferung dem Propheten Mohammed erstmals Verse des Korans offenbart wurden. Viele Musliminnen und Muslime beten dann die ganze Nacht durch, da sie auf Vergebung ihrer Sünden hoffen. An den Ramadan schließt sich direkt das dreitägige Fest des Fastenbrechens an – oft auch Zuckerfest genannt. Dann heißt der gängige Gruß „Eid Mubarak“ (gesegnetes Fest).